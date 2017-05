Schwarzwald-Baar Sparkasse Schwarzwald-Baar legt nach Wachstumsdelle wieder zu

Bilanzsumme erreicht 3,4 Milliarden Euro, Kreditvergabe und Wertpapiergeschäft laufen sehr gut, Immobilien-Nachfrage erreicht neuen Rekord – und die Digitalkanäle sollen ausgebaut werden ohne das Geschäftsstellennetz einzuschränken

Schwarzwald-Baar – Die Scharte ist wieder ausgewetzt: Die Sparkasse Schwarzwald-Baar hat jetzt mit ihrer Bilanz für 2016 in mehreren Bereichen Geschäftszahlen vorgelegt, die über den Ergebnissen von 2014 liegen und somit die kleine Wachstumsdelle aus dem Jahr 2015 mehr als ausgleichen. Die Bilanzsumme erreicht nunmehr 3,41 Milliarden Euro (2015: 3,32 Milliarden, 2014: 3,38 Milliarden).

Sowohl bei den Zinseinnahmen als auch bei Provisionen aus Wertpapiergeschäften blieb bei der Sparkasse 2016 am Ende mehr Geld in der Kasse als in 2014 und 2015. Damit und dank geringerer Verwaltungsausgaben konnte die Sparkasse zusätzliches Geld auf die hohe Kante legen und so ihre Eigenkapitalquote stärken auf 14,1 Prozent. So sei die Sparkasse schon heute vorbereitet auf zusätzlich geplante Anforderungen, denn bislang sind in der EU nur 8,6 Prozent vorgeschrieben, erläuterte Vorstandsmitglied Wolfgang Wurbs.

Unterm Strich blieb der Jahresüberschuss stabil, er beträgt wie in den beiden Vorjahren vier Millionen Euro. Vorstandschef Arendt Gruben nannte dies ein "sehr ordentliches Ergebnis".

Zukunftsstrategie: Die Doppelstrategie der Sparkasse, sowohl in digitale Kanäle wie Online-Banking zu investieren als auch die Präsenz vor Ort mittels Bankfilialen zu pflegen, hat sich laut Gruben bewährt und soll fortgesetzt werden. Es gebe keine Planungen, eine der 51 Geschäftsstellen zu schließen, zumal eine gute Beratung der Kunden "mehr denn je gefragt" sei.

Zugleich habe sich aber beispielsweise die Zahl der Nutzer der Sparkassen-App – ein kleines Programm, mit dem man Bankgeschäfte per Handy erledigen kann – in 2016 auf 16 000 verdoppelt. Damit habe die mobile Nutzung von Online-Banking erstmals die Nutzung vom stationären Computer aus überflügelt. Wichtig für viele der Inhaber der mehr als 100 000 Girokonten der Sparkasse dürfte Grubens Zusicherung sein, dass die Bank für Barabhebungen keine Gebühren verlangen werde: "Das ist so und das bleibt so."