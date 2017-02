Schwarzwald-Baar Sorge um geplanten Besuch Kretschmanns beim Neujahrstreffen der IHK

Die Erkrankung Kretschmanns stellt seinen bevorstehenden Besuch bei der IHK in Frage.

Die aktuelle Erkrankung von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) stellt seinen geplanten Besuch beim großen Neujahrstreff der Industrie- und Handelskammer (IHK) am Mittwoch in VS-Schwenningen in Frage. Bei der Großveranstaltung mit gut 2400 Gästen aus Wirtschaft, Politik, Verwaltung und Gesellschaft der Region wird der Ministerpräsident am Abend als Ehrengast und Hauptredner erwartet. Er will dort nach jetziger Planung eine Rede zum Thema „Starke Regionen, starkes Land“ halten.

Die IHK hat die momentane Unsicherheit zwar im Blick, konnte am Montag aber noch nichts dazu sagen, ob Kretschmann am Mittwoch wohl wieder auf den Beinen sein wird. Eine Anfrage bei der Staatskanzlei in Stuttgart blieb ohne Erfolg. Kretschmann hatte am Montag eine Auslandsreise krankheitshalber absagen müssen – das Landeskabinett flog ohne ihn zu einer Tagung nach Brüssel. Der Neujahrstreff der IHK, bei dem bereits Bundeskanzlerin Angela Merkel sowie frühere Ministerpräsidenten und Konzernchefs sprachen, steht dieses Jahr im Zeichen des 150. Jubiläums der Kammer.