Schwarzwald-Baar So wird der Rottweiler Riesenturm jetzt endlich komplett

So wird der Rottweiler Riesenturm jetzt endlich komplett

Der Gigant erhält in den kommenden Wochen seine außergewöhnliche Textilfassade, nachdem es wegen technischer Probleme lange Verzögerungen gegeben hat. Unterdessen wird der Turm als einzigartiger Veranstaltungsort der Region immer beliebter

Schwarzwald-Baar – Noch immer steht der Rottweiler Wolkenkratzer im nackten Rohbau-Grau in der Landschaft, während drinnen der Aufzugtestbetrieb schon seit Dezember 2016 läuft. Dabei sollte sich der Turm schon längst mit einer schmucken, halb transparenten Hülle aus einem speziellen Textil präsentieren. Jetzt steht die Vollendung des Bauwerkes aber endlich bevor.

In rund drei Wochen soll die Montage der Membran aus Glasfasergewebe beginnen, teilt die Turmbetreiberin Thyssenkrupp Elevator AG auf Anfrage mit. Bis zum Herbst werden die Arbeiten voraussichtlich dauern. Anfang Oktober ist die offizielle Eröffnung geplant, die ursprünglich für Mai 2017 vorgesehen war. Dann dürfte auch Aussichtsplattform oben auf dem Turm von Ausflüglern endlich genutzt werden können.

Gut ein Jahr hat sich die Fassadenmontage verzögert. Thyssenkrupp hatte schon für April 2016 den Start der Arbeiten an der Verkleidung angekündigt, dann auf September 2016 verschoben, schließlich wurde ein weiterer Aufschub nötig. Es zeigte sich dass die technischen Herausforderungen der Textilfassade, die in dieser Dimension und Form neuartig ist, doch größer sind als gedacht.

Es sei vor allem schwierig gewesen, den Betongiganten für die Unterkonstruktion der Membran exakt zu vermessen, berichtet Hardy Stimmer, der den Turmbau seit vier Jahren als Projektleiter bei Thyssenkrupp Real Estate betreut. „Das war sehr schwer, denn der Turm ist praktisch immer in Bewegung.“

Wind kann auch eine Stahlbetonröhre ins Schwingen bringen, wenn sie so hoch ist – jedenfalls so viel, dass das die nötigen hochpräzisen Messungen stört. Die Präzision ist aber nötig, um die Bohrungen für die Ankerplatten der Membranträger exakt auf der Turmaußenwand zu platzieren. Das ist inzwischen geschafft: „Sämtliche Ankerplatten sind jetzt angebracht“, so Stimmer.

Auf diesen Ankerplatten werden Abstandshalter befestigt, die wiederum sechs lange Stahlrohre halten. Diese winden sich von oben bis unten spiralförmig um den Turm herum. Auf ihnen wird dann die Glasfaser-Membran aufliegen und befestigt. Sie wird von der Spitze bis etwa 50 Zentimeter über dem Boden um den Turm legen. Damit sich keine Vögel hinter die Fassade verirren, decken Schutzgitter den Spalt zwischen Beton und Textil oben und unten ab.

Kopfzerbrechen bereitete auch das eigentliche Montageverfahren: Wie stülpt man eigentlich einem solchen Giganten am besten sein neues, 15 000 Quadratmeter großes Kleid über? Zunächst war geplant, dass eine ringförmige Gondel von oben von Tragarmen und Seilen gehalten wird und mit den Bauarbeitern an Bord den Turm hinauf- und hinunterfährt, damit die Arbeiter dann Stahlträger und Membran nach und nach anbringen können.

Doch im Laufe der Zeit wurde immer deutlicher, dass dieses Verfahren etwa bei Windböen zu unsicher sein dürfte. Unter anderem erhob der TÜV Bedenken, so Stimmer, etwa mit Blick auf die Arbeitssicherheit. Nun setzt man aufs umgekehrte Prinzip: Die ringförmige Arbeitsplattform stemmt sich nach dem Prinzip einer Zahnradbahn an Schienen nach oben, die am Turm montiert sind. Diese Plattform fährt bis auf 206 Meter Höhe – „darüber setzen wir Freikletterer ein“, sagt Stimmer.

Die Montage soll nun in drei Wochen mit der Turmspitze beginnen, die Stimmer „Trompete“ nennt. Die Membranspitze wird der jetzigen Rohbau-Höhe von 244,1 Metern noch einmal 1,9 Meter hinzuaddieren und so den Turm auf seine Endhöhe von 246 Meter zu bringen.

Das Fassadengewebe ist laut Stimmer bereits komplett gefertigt, muss aber noch nach Rottweil transportiert werden. Die nötigen Stahlrohre lägen dagegen schon in Rottweil parat. Wenn alles glatt gehe, könne die Montage „Mitte, Ende September“ abgeschlossen sein – „aber das Wetter spielt natürlich eine große Rolle“, betont der Projektleiter.

Ungeachtet der Probleme mit der Gebäudehülle geht es im Inneren des Turmes beim Testbetrieb weiter voran. Am 22. Juni wird die 40 Millionen Euro teure Anlage Schauplatz einer offiziellen Präsentation sein, bei der es um einen der Hauptzwecke gehen wird, für den Thyssenkrupp den Turm überhaupt errichtet hat: die Entwicklung des Mehrkabinenaufzugsystems Multi. Bei dieser Konstruktion werden die Kabinen nicht mehr mit Stahlseilen hochgezogen, sie fahren in den Liftschächten mit Magnetschwebetechnologie – wobei pro Schacht auch mehrere Kabinen unterwegs sein können. Das erhöht die Transportkapazitäten deutlich.

Zudem wird der Turm als Veranstaltungsort offenbar immer beliebter: Firmen, Verbände, Organisationen buchen die Veranstaltungs- und Konferenzräumlichkeiten oben im Wolkenkratzer bereits eifrig, berichtet Beate Höhnle, die Turm-Managerin von Thyssenkrupp. „Konferenzen, Workshops, Präsentationen, aber auch private Geburtstags- oder Weihnachtsfeiern – alles ist möglich“, sagt Höhnle.

Veranstaltungen bis zu etwa 180 Teilnehmern seien drin, auch kleine Gruppen oder gar Einzelpersonen könnten buchen. Nur bei der Preisspanne hält sich Höhnle bedeckt. Man unterbreite je nach Anfrage (etwa über das Kontaktformular im Internet unter testturm.thyssenkrupp-elevator.com) gerne ein individuelles Angebot.

Zahlen und Fakten zum Turmprojekt

Das Projekt: Die Thyssenkrupp Elevator AG baut bei Rottweil seit 2014 das derzeit höchste Gebäude in Baden-Württemberg. Der röhrenförmige Turm soll eine Endhöhe von 246 Metern erreichen.

Die Thyssenkrupp Elevator AG baut bei Rottweil seit 2014 das derzeit höchste Gebäude in Baden-Württemberg. Der röhrenförmige Turm soll eine Endhöhe von 246 Metern erreichen. Der Zweck: Der Turm dient als Teststand für neue und innovative Aufzugsysteme. Dafür sind zwölf Turmschächte vorgesehen. Drei Schächte sind für ein ganz neuartiges System vorgesehen, das dank Magnetschwebetechnologie die Transportkapazitäten und -geschwindigkeiten deutlich vergrößern soll.

Der Turm dient als Teststand für neue und innovative Aufzugsysteme. Dafür sind zwölf Turmschächte vorgesehen. Drei Schächte sind für ein ganz neuartiges System vorgesehen, das dank Magnetschwebetechnologie die Transportkapazitäten und -geschwindigkeiten deutlich vergrößern soll. Weitere Einrichtungen: Auf rund 220 Metern Höhe befindet sich die Konferenzebene im Testturm mit diversen Räumlichkeiten und Büros. Darüber wird voraussichtlich im Oktober die öffentliche Aussichtsplattform auf 232 Metern Höhe eröffnen. Sie wird damit Deutschlands höchste Besucherplattform sein und einen Panoramablick über die Region bieten. Eintrittskarten soll es nach bisherigen Planungen an einer Tageskasse geben: "Wir planen mit Eintrittspreisen im einstelligen Bereich", so Thyssenkrupp. Die Plattform soll zunächst jeweils von Freitag bis Sonntag tagsüber zugänglich sein. So will Thyssenkrupp testen, wie gut sich touristischer und Forschungsbetrieb vereinbaren lassen.

Auf rund 220 Metern Höhe befindet sich die Konferenzebene im Testturm mit diversen Räumlichkeiten und Büros. Darüber wird voraussichtlich im Oktober die öffentliche Aussichtsplattform auf 232 Metern Höhe eröffnen. Sie wird damit Deutschlands höchste Besucherplattform sein und einen Panoramablick über die Region bieten. Eintrittskarten soll es nach bisherigen Planungen an einer Tageskasse geben: "Wir planen mit Eintrittspreisen im einstelligen Bereich", so Thyssenkrupp. Die Plattform soll zunächst jeweils von Freitag bis Sonntag tagsüber zugänglich sein. So will Thyssenkrupp testen, wie gut sich touristischer und Forschungsbetrieb vereinbaren lassen. Die Textilfassade: Die Stararchitekten des Turmes, Helmut Jahn und Werner Sobek, verkleiden den Turm mit einem besonderen Gewebe aus Glasfaser, das dank einer speziellen Beschichtung selbstreinigende Eigenschaften hat. Die geschwungene Fassade soll nach oben hin immer transparenter werden und dem Giganten Leichtigkeit und Eleganz verleihen. Zugleich soll die Membran den Turm vor Witterungseinflüssen schützen und die Kräfte des Windes, die zu unerwünschten Gebäudeschwankungen führen könnnen, reduzieren.

Die Stararchitekten des Turmes, Helmut Jahn und Werner Sobek, verkleiden den Turm mit einem besonderen Gewebe aus Glasfaser, das dank einer speziellen Beschichtung selbstreinigende Eigenschaften hat. Die geschwungene Fassade soll nach oben hin immer transparenter werden und dem Giganten Leichtigkeit und Eleganz verleihen. Zugleich soll die Membran den Turm vor Witterungseinflüssen schützen und die Kräfte des Windes, die zu unerwünschten Gebäudeschwankungen führen könnnen, reduzieren. Die Beleuchtung: Der Turm soll künftig auch beleuchtet werden. Wie das genau aussehen wird, will Thyssenkrupp aber erst ausprobieren, wenn die Membran fertig montiert ist. "Licht kann man sehr schlecht simulieren", sagt Projektleiter Hardy Stimmer.

.Weitere Informationen und Bilder plus Videos rund um den Riesenturm unterwww.suedkurier.de/exklusiv