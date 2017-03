Schwarzwald-Baar So will Markus Zeller die künstlerische Vielfalt der Region zeigen

So will Markus Zeller die künstlerische Vielfalt der Region zeigen

Initiator plant eine Austellung in VS-Villingen und lädt alle Künstler und Designer aus dem Schwarzwald ein, sich als Teilnehmer zu bewerben

Die künstlerische Vielfalt des Schwarzwalds aufzeigen: Das ist das Ziel der Ausstellung Art Black Forest, die am 13. Mai in VS-Villingen Eröffnung feieren soll und für die Organisator Markus Zeller weitere Künstler und Designer sucht. Bewerbungen sind ab sofort möglich.

Markus Zeller ist ein in Villingen-Schwenningen lebender und wirkender Künstler. Sein Thema ist dreidimensionale Kunst, die er in Handarbeit aus Papier faltet. Zur Kunst kam Zeller nach eigener Aussage, als er den Beitrag eines Projektionskünstlers beim Medienfestival 2005 sah. "Angefangen habe ich dann mit Makroaufnahmen von chemischen Reaktionen", erinnert er sich. "Schnell wurde aus dem Hobby eine Leidenschaft, der ich jede freie Minute gewidmet habe."

2012 folgte mit einem Umzug nach Potsdam der nächste Schritt: die berufliche Selbstständigkeit als Künstler. "Seit dieser Zeit beschäftige ich mich ausschließlich mit geometrischen Formen", sagt Markus Zeller. Das Besondere an seiner Art von Kunst sei die Tiefenwirkung, die, je nach Perspektive und Lichteinfall, den Charakter des Werks verändert, erklärt er. "Bis heute bin ich enorm fasziniert vom enormen Potenzial dieser Körper."

"Die Idee der Ausstellung trage ich schon lange mit mir herum", sagt Markus Zeller. Bereits bei seiner vorherigen Ausstellung habe er mit einem weiteren Künstler, dem Unterwasserfotografen David Hettich aus Kirchzarten, zusammengearbeitet und Gefallen an der Mischung gefunden. "Ich fand es so cool, dass auch mal was Anderes hängt", sagt Zeller. Doch erst als ihm ein 200 Quadratmeter großer Raum in der Villinger Rietstraße angeboten wurde, habe sich eine konkrete Möglichkeit für eine solche Ausstellung ergeben. "Vorher war das immer etwas vage."

Ein festes Motto oder Thema will der Künstler für seine kommende Ausstellung nicht vorschreiben. "Es soll für jeden offen sein", erklärt Markus Zeller. Es gehe ihm um die Vielfalt, die andere Künstler und Besucher im Idealfall auch anregen und inspirieren sollen. Wobei sich Markus Zeller selbst nicht ausnimmt: "Es gibt so viel im Schwarzwald, das ich noch nicht kenne", sagt er. Daher freue er sich über ein möglichst breites Spektrum an heimischer Kunst.

Es sei ihm allerdings wichtig, dass die Ausstellenden aus dem Schwarzwald kommen oder dort arbeiten und, dass die Werke kreativ sind. "Es gibt so viele kreative Leute im Schwarzwald", ist Zeller überzeugt. "Denen möchte ich eine Plattform bieten." Dementsprechend richtet sich der Aufruf auch nicht nur an Profis. Auch Hobby-Künstler sollen eine Chance haben, ihre Werke zu präsentieren. Sechs Aussteller seien bereits beteiligt, für gut zehn weitere sei noch Platz.

Teilnahme

Wer an der Ausstellung teilnehmen wollen, kann sich bis zum Sonntag, 23. April, unter artblackforest@gmx.de bewerben. Die Bewerbung darf höchstens drei Fotos mit kurzem Text beinhalten. Gesucht werden außerdem noch Sponsoren, die sich ebenfalls unter der genannten Email-Adresse melden können. Die Eröffnung der Ausstellung Art Black Forest findet am Samstag, 13. Mai, um 19 Uhr in der Rietstraße 24 in VS-Villingen statt. Danach ist sie täglich, außer Montag und Dienstag, von 15 bis 19 Uhr geöffnet.