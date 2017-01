So üben Tourengeher die Rettung von Lawinenopfern

70 Schwarzwälder Wintersportfreunde machen sich am Herzogenhorn fit für den Ernstfall

Verschüttete aus einer Lawine zu retten, das übten jetzt zahlreiche Skiourengeher aus der Sektion Schwarzwald des Alpenvereins. Zu dieser Übung, organisiert von Wolfgang Blank aus St. Georgen, fanden sich mit Rekordbeteiligung über 70 Tourengeher aus dem Raum Villingen-Schwenningen, Donaueschingen, St. Georgen, Schonach und Furtwangen am Sportleistungszentrum am Herzogenhorn ein. Die zahlreichen Teilnehmer nutzten die Gelegenheit, ihr Wissen im Umgang mit dem Lawinenverschüttetengerät (LVS-Gerät) wieder aufzufrischen. Wurde vormittags die Suche und Bergung von Verschütteten im Schnee geübt, erläuterten nachmittags vier Ärzte den Kursteilnehmern, was zur medizinischen Erstversorgung von Lawinenopfern getan werden muss. Insgesamt ein notwendiges Rüstzeug für den Ernstfall, der hoffentlich nicht eintreffen wird.