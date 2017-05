Schwarzwald-Baar So können Bürger mitwirken beim Zukunftskonzept für Bus und Bahn

Entwurf für Nahverkehrsplan liegt vor: Jetzt setzt der Landkreis auf breite Bürgerbeteiligung und bietet kreisweit mehrere Informationsveranstaltungen an

Schwarzwald-Baar – Jetzt sind die Bürger gefragt: Was halten sie vom Entwurf des neuen Nahverkehrsplans für den Schwarzwald-Baar-Kreis, der im Herbst vom Kreistag beschlossen werden soll? Was kommt gut an, wo wären noch Anpassungen nötig? Damit das Konzept zum Erfolg wird, setzt das Landratsamt auf eine breite Bürgerbeteiligung – und zwar bei mehreren Informationsveranstaltungen (siehe Infokasten), aber auch übers Internet. Bis 17. Juli werden Anregungen, Hinweise und Änderungswünsche der Bürger (und auch der Städte und Gemeinden) gesammelt und ausgewertet, verspricht die Kreisverwaltung.

Vor allem zwei Schwerpunkte prägen den Entwurf, so Nahverkehrsexperte Ulrich Grosse, der zusammen mit Andreas Metzger vom Landratsamt rund zwei Jahre intensiv an dem Entwurf der neuen Zukunftsstrategie für Busse und Bahnen getüftelt hat: Taktverkehr und mehr Verbindungen.

Taktverkehr: Das Busangebot soll sich deutlich zu verlässlichen Taktverkehren entwickeln. Das Prinzip: Bus-Fahrpläne sollen sich nicht mehr zwischen Schulzeiten und Ferienzeiten unterscheiden. Heute sind viele Buslinien noch vor allem auf die örtlichen Schulen und ihre Unterrichtszeiten abgestimmt – aber das macht anderen Nutzergruppen Probleme. Dabei ist es das Ziel, den ÖPNV etwa auch für Berufspendler attraktiver zu machen. Küntig sollen die Busse etwa werktags daher immer zu denselben Uhrzeiten fahren, nach leicht verständlichen und verlässlichen Fahrplänen. Das kann allerdings auch bedeuten, dass in manchen Fällen dann Schüler länger auf ihren Bus warten müssten, räumte Landrat Hinterseh ein.

Den Anstoß zum Taktverkehr liefert insbesondere der Schienenverkehr: Ob Ringzug, Schwarzwaldbahn oder Breisgau-S-Bahn, sie alle sollen ab 2017 ebenfalls in festen Takten unterwegs sein. Auf deren Ankunfts- und Abfahrzeiten sollen dann wiederum die Buslinien abgestimmt werden.

Mehr Verbindungen: Wenn der Plan voll umgesetzt wird, werden eine Million gefahrene Kilometer mehr an jährlichem ÖPNV-Angebot nötig sein, sagte Ulrich Grosse. Die rund 70 Buslinien werden in vier Kategorien unterteilt.

Die stark gefragten Hauptachsen verbinden dann alle Zentralorte der Städte und Gemeinden miteinander und mit dem Schienenverkehr möglichst schnell und direkt im Stundentakt, der zu Hauptverkehrszeiten noch verdichtet wird. Nebenachsen sollen zusätzlich alle Ortsteile ab mindestens 500 Einwohnern anbinden, generell im Stundentakt, der zu Nebenverkehrszeiten ausgedünnt werden kann. Kleinere Orte ab 50 Einwohnern werden mit Erschließungslinien versorgt – je nach konkreter Nachfrage, vor allem im Ausbildungsverkehr, wobei ansonsten Rufbusse eine größere Rolle spielen werden. Dazu kommen dann die Stadtverkehre in Villingen-Schwenningen, Donaueschingen und St. Georgen.

Nicht zuletzt wird das Land eventuell neue Regiobuslinien bezuschussen, die als Schnellbusse im Stundentakt Villingen und Furtwangen oder auch Donaueschingen mit Blumberg verbinden könnten.

Klar ist aber auch, dass in den einzelnen Orten womöglich doch andere Dinge gewünscht werden als jene, die im Planentwurf stehen – und das soll im Rahmen der Bürgerbeteiligung auch aufgegriffen werden. Als Beispiel nannte Landrat Sven Hinterseh eine aktuelle Diskussion in Mönchweiler um den Plan, den Busverkehr anders als bisher durch die Gemeinde zu leiten, was vor Ort auf Widerspruch stößt. Es sei "ganz richtig so", dass solche Dinge aus dem Planentwurf auch öffentlich diskutiert würden.

