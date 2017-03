Schwarzwald-Baar So klappt es mit dem Dialog von Schülern und Politikern

Landestagsabgeordnete von Grünen, CDU und AfD besuchen die Gewerbeschule Villingen-Schwenningen – und dieses Mal funktioniert auch das Veranstaltungskonzept, das nach einem früheren Flop nun verbessert wurde

Schwarzwald-Baar – Schüler besuchen den Landtag oder den Bundestag: Das ist seit langem gängige Praxis, um die jungen Menschen an die Politik und den Alltag der Politiker heranzuführen. Seit fünf Jahren geht es auch anders herum – der Landtag besucht Schulen. Diese Aufgabe nehmen die Landtagspräsidentin Muhterem Aras (Bündnis90/Grüne) und Landtagsvizepräsident Wilfried Klenk (CDU) wahr. So stattete Wilfried Klenk der Gewerbeschule Villingen-Schwenningen am Standort Schwenningen am Montag einen Besuch ab. Er wurde begleitet von den Fraktionsvertretern Martina Braun (Bündnis90/Grüne), Karl Rombach (CDU) und Emil Sänze (AfD). Als Vertreter des Schulträgers hatte sich Landrat Sven Hinterseh eingefunden.

Zuvor hatte die Polit-Prominenz aber offenbar erst einmal eine gewisse Hürde überwinden müssen. Denn nach einer eher schlechten Erfahrung bei der ersten Veranstaltung dieser Art habe die Gewerbeschule zunächst kein solches Besuchsangebot mehr annehmen wollen, erklärte Schulleiter Siegfried Kärcher. Der erste Besuch sei vollkommen an den Schülern vorbeigegangen, alle seien unzufrieden gewesen. Dann habe man gemeinsam überlegt, wie man den Besuch für die Schüler interessanter gestalten könne, so der Schulleiter. Im Kollegium sei die Idee aufgekommen, den Schülern nach einer Begrüßung und allgemeinen Ansprache im Plenum die Möglichkeit zum Austausch mit Politikern zu geben.

In den Genuss des Besuches kamen die beiden Klassen der zweijährigen Berufsfachschule für Metalltechnik. Die 43 Schüler hatten sich intensiv vorbereitet. „Am meisten hat die Schüler zunächst der persönliche Hintergrund jeden Politikers interessiert“, erzählte Klassenlehrerin Friederike Göttler. Also ging dem von Schülersprecher Ralf Laferer moderierten Vormittag eine intensive Vorbereitung der Schüler voraus.

Zunächst erläuterte Landtagsvizepräsident Wilfried Klenk Arbeit, was der Landtag eigentlich ist. Dann ging es mit den Gesprächsrunden an den Stehtischen weiter, wo sich dann schnell Diskussionen entwickelten.

Besonders stark frequentiert war der Platz des AfD-Abgeordneten Emil Sänze. Nachvollziehbar fand das Friederike Göttler: Sie hätten sehr viele ausländische Schüler in den Klassen, die sich durch die AfD-Politik ausgegrenzt und angegriffen fühlten und demzufolge direkt wissen wollten, wie Sänze zur Flüchtlingspolitik stehe. Die weitere Diskussion ging um die Herausforderungen der Industrie in den nächsten Jahren, um zukunftsfähig zu bleiben.

Am Tisch von Wilfried Klenk nutzten die Schüler den Austausch für persönlichere Fragen, interessierten sich für die Kleiderordnung im Landtag und diskutierten über Berufswahl und mehr. Bei Martina Braun erkundigten sich die Schüler nach der Legalisierung von Drogen und wie so ein Arbeitstag im Landtag aussehe. Auch bei Karl Rombach ging es um persönliche Fragen, zum Beispiel, wie er zur Politik kam. Außerdem wurden Themen wie die Verabschiedung von Gesetzen behandelt.

Landrat Sven Hinterseh erfuhr auf Nachfrage, dass zwei der Schüler sich nicht für die deutsche Staatsbürgerschaft interessieren und nicht zur Wahl gehen: Einen jungen Mann aus Polen zieht es später eventuell nach England oder Australien und ein Italiener ist mit seiner Lebenssituation zufrieden, wie sie ist. Im Gegenzug brachte der junge Mann seine Beschwerde vor, dass Werkstatteinrichtungen an der Gewerbeschule total veraltet seien. Der Landrat wies auf die kürzlich getätigten und noch bevorstehenden hohen Investionen an den Gewerbeschulen hin.

Nach einer Viertelstunde wurde gewechselt. Das Fazit ist positiv: Der Vormittag kam allseits sehr gut an.

