Schwarzwald-Baar So hat die Polizei den Mafia-Clan in der Region gestoppt

So hat die Polizei den Mafia-Clan in der Region gestoppt

Drogenhandel, Waffengeschäfte und versuchter Mord: Die Ermittler erläutern Hintergründe zur großen Razzia am 21. Juni mit Schwerpunkt im Schwarzwald-Baar-Kreis. Die zwei Hauptverdächtigen stammen aus Donaueschingen und Rottweil.

Schwarzwald-Baar – Nach außen anständige Mitbürger und Geschäftsleute, in Wahrheit aber Kriminelle, die organisiert mit Drogen und Waffen handelten, zum Teil vor schweren Straftaten bis hin zum Mordversuch nicht zurückschreckten und rege Geschäftskontakte zur Mafia in Süditalien pflegten: Dieses Bild zeichneten die Ermittler jetzt vom Kreis jener Verdächtigen, die Ziel einer groß angelegten Razzia am 21. Juni vor allem im Schwarzwald-Baar-Kreis gewesen waren. Am Dienstag erläuterten die Staatsanwaltschaft Konstanz und die Kriminaldirektion Rottweil dazu weitere Hintergründe.

Als Anführer der Bande gelten demnach zwei 52 und 48 Jahre alte Italiener, die in Rottweil und in Donaueschingen leben. Insgesamt wurden am 21. Juni 17 Menschen festgenommen – inzwischen folgten noch fünf weitere Festnahmen in Italien. Getarnt hinter bürgerlichen Fassaden, als Restaurantbetreiber, Kleiderladenbesitzer, Goldankäufer oder mit anderen offiziellen Berufen sollen sie und ihre mafiöse Bande in der Region um Villingen-Schwenningen und Donaueschingen herum vor allem einen schwunghaften Handel mit Rauschgift aufgebaut haben.

Die Ermittler haben beispielsweise mehr als 20 Fälle von bandenmäßigem Drogenhandel "in nicht geringer Menge" dokumentiert, konkret soll es um mehr als 200 Kilo Cannabis (also Marihuana oder Haschisch) und mehrere Kilo Kokain gehen. Bei der Razzia selbst fanden die Ermittler unter anderem zehn Kilo Cannabis sowie 50 Gramm Kokain. Und sie fanden obendrein mehrere Handfeuerwaffen sowie 78 Schuss Munition.

Neben den Drogen- und Waffengeschäften gibt es aber auch noch weitere Vorwürfe: gefährliche Körperverletzung, zwei Fälle von Brandstiftung sowie ein versuchter Mord stehen unter anderem auf der Liste der Staatsanwaltschaft Konstanz. Das Stichwort Mordversuch bezieht sich auf einen Anschlag auf eine Gaststätte in Hüfingen am frühen Morgen des 27. Mai 2016, als mehrere Schüsse auf das Lokal abgefeuert wurden. Es soll sich um eine Einschüchterungsaktion gegen den Wirt gehandelt haben: Dieser habe sich geweigert, Spielautomaten aufzustellen – ein weiterer Einkommenszweig von Mitgliedern des Clans.

Die ersten vagen Hinweise hätten sich aus anderen Ermittlungsverfahren im regionalen Rauschgifthandel ergeben, sagte Oberstaatsanwalt Joachim Speiermann von der Staatsanwaltschaft Konstanz. Das Landeskriminalamt habe dann einen Kontakt zur Polizei in Palermo vermittelt, dort habe es Ende Oktober 2016 ein erstes Treffen der Beamten gegeben.

Von da an wurde parallel ermittelt, die Ermittler in Rottweil und Palermo tauschten sich ständig aus, etwa über abgehörte Telefonate der Verdächtigen, hielten sich etwa per Whatsapp-Nachrichten auf dem Laufenden. Es hätten sich "regelrechte Freundschaften" unter den Beamten entwickelt. Das Vertrauen und der kurze Dienstweg zahlte sich schließlich aus. Bei der Razzia waren dann auch vier Polizeibeamte aus Italien dabei.

Besonders froh war Thomas Hechinger, der bei der Kriminalpolizeidirektion Rottweil die Ermittlungen leitet, über die gelungene Geheimhaltung. "Wir haben uns bewusst auf eine Tatkomplexe konzentriert", die Polizei habe nicht immer gleich eingegriffen, um die Verdächtigen nicht vorzuwarnen. Daher seien die jetzt dokumentierten Straftaten wahrscheinlich "nur die Spitze des Eisberges". Die Verdächtigen seien außergewöhnlich professionell vorgegangen, seien sehr mobil und bestens vernetzt gewesen.

Die Festnahme- und Durchsuchungsaktion zielte aber nicht nur auf Verdächtige und Beweismittel ab. Es galt auch, Vermögenswerte abzuschöpfen, die vermutlich aus den kriminellen Geschäften stammen. So stellten die Beamten in Deutschland unter anderem auch Schmuck, teure Autos und 60 000 Euro Bargeld sicher.

Zudem wurden in Italien mehrere Villen und weitere Immobilien im Gesamtwert von vier bis fünf Millionen Euro beschlagnahmt: Sie dienten offenbar als Geldanlage. "Das ist wichtig, denn gerade die Organisierte Kriminalität kann man nur wirksam bekämpfen, wenn man sie am Geldbeutel trifft", so der Staatsanwalt. Insgesamt habe das Landeskriminalamt landesweit rund 146 mutmaßliche Mitglieder der Mafia im Blick, sagte Mafia-Experte Wolfgang Rahm.

Der Staatsanwalt rechnet damit, dass der Prozess gegen die Tatverdächtigen nicht vor Frühjahr 2018 beginnen dürfte. "Es ist ein wirklich sehr umfassendes Verfahren, das ich so noch nie gehabt habe", so Speiermann. Doch vielleicht beschleunigt sich der Ablauf noch etwas: Bislang haben bereits drei der 17 Verdächtigen, die am 21. Juni festgenommen wurden, reinen Tisch gemacht, Vorwürfe bestätigt und den Ermittlern zusätzliche Informationen geliefert. Dafür wurden sie bereits vorläufig aus der Haft entlassen.

Große Razzia

In den frühen Morgenstunden des 21. Juni hatten rund 300 Beamte vor allem im Schwarzwald-Baar-Kreis in einem zeitgleichen Zugriff mehr als 30 Häuser und Wohnungen durchsucht und 15 Verdächtige im Alter von 25 bis 77 Jahren gefasst. Dabei kamen auch Spezialkräfte zum Einsatz, da laut Kriminalpolizei Rottweil bekannt gewesen sei, dass einige Verdächtige Schusswaffen besessen hätten und diese vermutlich auch einsetzen würden. Die Einsatzorte im Schwarzwald-Baar-Kreis waren Villingen-Schwenningen, Bad Dürrheim, Tuningen, Donaueschingen, Hüfingen, Niedereschach. Ferner gab es Einsätze in Stuttgart und den Landkreisen Rottweil, Konstanz und Esslingen. Zwei weitere Verdächtige waren gerade in Italien und wurden von der dortigen Polizei festgenommen. Bei den Zugriffsaktionen ging die Polizei robust zur Sache, beispielsweise wurden in Donaueschingen laut Zeugenangaben eine Wohnungstüre aufgesprengt. Dennoch sei der Gesamteinsatz problemlos und ohne Verletzte über die Bühne gegangen.