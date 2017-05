Villingen-Schwenningen So hart bestraft das Landgericht Konstanz eine Alkoholfahrt

56-Jähriger prallte mit 0,84 Promille in Leitplanke zwischen Bad Dürrheim und VS-Marbach: Jetzt verschärfen Konstanzer Richter ein mildes Urteil des Amtsgerichts VS

Schwarzwald-Baar – Richtig dick kam es jetzt für einen 56-jährigen Autofahrer aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis: Das Amtsgericht Villingen-Schwenningen hatte ihm erst ein mildes Urteil wegen fahrlässiger Trunkenheit zugebilligt. Doch dann ging die Staatsanwaltschaft Konstanz in Berufung. Und nun sieht sich der Mann mit einem deutlich härteren Urteil des Landgerichts Konstanz konfrontiert. Statt einer Geldbuße von 500 Euro und drei Monaten Fahrverbot ist er nun den Führerschein komplett los – und muss noch 4200 Euro Geldstrafe zahlen. Das ist nun die Quittung nach dem Konsum von zwei Flaschen Bier und einem Zusammenprall mit einer Leitplanke.

Das ist die Vorgeschichte: Im August vorigen Jahres war der 56-Jährige auf der Kreisstraße zwischen Bad Dürrheim und Marbach in einer Kurve mit 0,84 Promille Alkohol im Blut mit der Leitplanke kollidiert. Der Unfall passierte am Abend eines sehr heißen Tages. Nach einem Badetag am Riedsee war der 56-Jährige auf dem Heimweg nach Villingen. Zuvor hatte er noch die zwei Flaschen Bier getrunken, die er in einer Kühltasche mitgenommen hatte. Die schien er die gut vertragen zu haben, denn die Polizeibeamten, die von einem anderen Autofahrer gerufen worden waren, merkten ihm zunächst nichts an. Im Auto nahmen sie dann aber „einen leichten Alkoholgeruch“ wahr. Eine Messung ergab schließlich den Wert von 0,84 Promille.

Vor dem Amtsgericht Villingen-Schwenningen hatte der Sportwagenfahrer erklärt, er fahre einfach gerne rasant in die Kurven. Dass es damals zum Crash gekommen sei, müsse an seiner Geschwindigkeit gelegen haben: „Ich war einfach zu schnell in der Kurve“. Das Gericht konnte nicht mit Sicherheit entscheiden, ob überhöhte Geschwindigkeit oder die Alkoholisierung ursächlich für den Unfall waren, und wertete das Geschehen zugunsten des Angeklagten lediglich als Alkoholfahrt. Es verurteilte den Mann Ende vergangenen Jahres lediglich „wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss“ zu der Geldbuße von 500 Euro. Seinen Führerschein, den er für drei Monate hatte abgeben müssen, bekam er direkt nach der Urteilsverkündung zurück.

Doch im zweiten Anlauf vor dem Landgericht lief es deutlich schlechter für den Beschuldigten. Um die Frage nach der Ursache des Unfalls zu klären, hatte das Gericht eine Gerichtsmedizinerin der Universität Freiburg geladen. Für die stand nach der Auswertung von Fotos und Skizzen klar fest, dass es sich um einen ganz eindeutig alkoholtypischen Fahrfehler gehandelt hat, der zum Unfall führte. Nach ihren anschaulichen Ausführungen musste auch der Laie verstehen, dass bereits geringe Mengen Alkohol gerade an heißen Tagen zu kleinen Ausfallerscheinungen führen. In einem mit hohem Tempo fahrende Auto kann bereits das fatale Folgen haben. Für das Gericht wog zudem schwer, dass der Angeklagte vier Monate vor dem Unfall nachts in Villingen mit 2,34 Promille auf dem Fahrrad von der Polizei gestoppt worden war.

Die Konsequenz: Der 56-Jährige muss 4200 Euro Geldstrafe zahlen und die Fahrerlaubnis wird ihm komplett entzogen. Erst nach Ablauf einer sechsmonatigen Sperrfrist kann er eine neue beantragen. Da noch nicht sicher ist, ob und wann dieses Urteil rechtskräftig werden kann, nahm man ihm den Führerschein sofort weg.

Alkohol am Steuer

Die frühere Grenze von 0,8 Promille Alkohol im Blut, ab der ein betroffener Fahrzeugführer automatisch eine Ordnungswidrigkeit begeht, ist schon 2001 auf 0,5 Promille gesenkt worden. Für eine Überschreitung bis zu 1,09 Promille drohen laut ADAC eine Geldbuße von 500 Euro, ein Monat Fahrverbot und zwei Punkte in Flensburg. Fällt der Fahrer aber alkoholisiert auf oder verursacht gar einen Unfall, könne bereits ab 0,3 Promille eine Straftat vorliegen. Dann drohten unter anderem mindestens sechs Monate Führerscheinentzug. Wer mit 1,1 Promille oder mehr am Steuer erwischt werde, gelte als absolut fahruntüchtig. Diese Straftat könne bei Wiederholungstätern sogar mit Gefängnis bestraft werden.