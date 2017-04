Schönwald So gut sieht ein ausgezeichnet sanierter Schwarzwaldhof aus

So gut sieht ein ausgezeichnet sanierter Schwarzwaldhof aus

Denkmalschutzpreis Baden-Württemberg würdigt wiederhergestellten Kienzlerhansenhof bei Schönwald

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Der Kienzlerhansenhof bei Schönwald ist eines von fünf Gebäuden im Südwesten, deren private Eigentümer jetzt mit dem Denkmalschutzpreis Baden-Württemberg ausgezeichnet worden sind. Der Schwäbische Heimatbund und der Landesverein Badische Heimat vergeben diesen Preis nur alle zwei Jahre, heißt es in einer Mitteilung. Der mindestens aus dem Jahr 1591 stammende Kienzlerhansenhof wurde 2013 von Anja Kluge und Ingolf Gössel aus Stuttgart, Inhaber des Architekturbüros GK Gössel+Kluge Generalplaner, gekauft. Seit 2014 wurde der Hof in traditioneller Handwerkskunst saniert und zugleich an niedrigenergetische Standards angepasst. Für Neubauteile wurden nur Holz, Granit und Lehm verwendet.