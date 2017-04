So gerne kauft das Ausland in der Region

Die Exporte aus den Landkreisen Schwarzwald-Baar, Rottweil und vor allem Tuttlingen nehmen weiter zu

Die regionale Wirtschaft verdient immer mehr Geld mit dem Export ins Ausland. "Trotz schwierigem wirtschaftspolitischem Umfeld" konnte die Exportwirtschaft erneut das Außenhandelsvolumen mit leichten Zuwächsen steigern, teilt die Industrie- und Handelskammer (IHK) mit Blick auf eine Auswertung des Statistischen Landesamtes für 2016 mit. Die Jahresbilanz weist einen Auslandsumsatz für Waren und Dienstleistungen in Höhe von 7,7 Milliarden Euro aus, bezogen auf Betriebe des verarbeitenden Gewerbes ab 50 Mitarbeitern. Das ist ein Zuwachs von 3,9 Prozent gegenüber dem Vorjahr, so die IHK.

Innerhalb der Region gibt es deutliche Unterschiede: Im Kreis Rottweil nahmen die Exporte um 3,6 Prozent auf 2,17 Milliarden Euro zu. Der sehr exportstarke Landkreis Tuttlingen konnte wie schon 2015 ein weiteres starkes Plus von 6,4 Prozent auf 3,53 Milliarden Euro verzeichnen. Der Schwarzwald-Baar Kreis kommt mit einem Plus von 0,1 Prozent bei den Auslandsumsätzen auf nunmehr 1,99 Milliarden Euro.

Die regionale Exportquote, also der Anteil des Auslandsumsatzes an den Gesamtverkäufen, ist 2016 aber nur gering gestiegen. Gründe sind laut IHK der Wirtschaftsboykott gegen Russland, die Wirtschaftsschwäche in den Arabischen Staaten und in Kanada, USA und Mexiko, die geringeren Wachstumsraten in China, das rückläufige Südamerikageschäft. Zudem leide der Export unter dem Protektionismus in einzelnen Ländern.