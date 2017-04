Schwarzwald-Baar-Kreis So feiert die Deutsche Uhrenstraße ihr Jubiläum

Das Tourismusangebot ging vor 25 Jahren an den Start und führt auf 320 Kilometern voller Heimatgeschichte durch sechs Landkreise: Nun gibt es ein Jubiläumsfest am 13. Mai in VS-Schwenningen

Villingen-Schwenningen – Die Deutsche Uhrenstraße führt seit 25 Jahren zu vielen Sehenswürdigkeiten der Region – und zu ihrer besonderen Industriegeschichte: Zwischen Schramberg und Lauterbach im Norden und Lenzkirch im Süden, zwischen Waldkirch im Westen und Trossingen im Osten verläuft die 320 Kilometer lange Route beispielsweise auch durch Furtwangen, Gütenbach und Vöhrenbach, durch St. Georgen und auch Villingen-Schwenningen. Dort im Oberzentrum wird nun am 13. Mai das 25-jährige Bestehen der Arbeitsgemeinschaft Deutsche Uhrenstraße gefeiert. Von 10 bis 17 Uhr gibt es ein Fest rund um das Uhrenindustriemuseum in VS-Schwenningen. Die aktuell 33 Mitgliedsorte und Partner der Arbeitsgemeinschaft Deutsche Uhrenstraße richten die Feier für Einheimische und Gäste aus. Einer der Höhepunkte der Geburtstagsfeier wird an diesem Tag um 16 Uhr das Anschneiden einer riesigen, vom Schwenninger Bäckermeister Thomas Guhl gestalteten Geburtstagstorte sein.

Aber das ist noch nicht alles, die Organisatoren aus Furtwangen und Villingen-Schwenningen wie auch anderen Beteiligten der Uhrenstraße haben sich einiges einfallen lassen. So ist für den 13. Mai in der Zeit von 10 bis 17 Uhr in der Bürkstraße beim Uhrenindustriemuseum ein Straßenfest geplant, das bis in den Bürkpark reichen wird. Auf einer großen Bühne treten unter anderem die Mitglieder des Schwenninger Liederkranzes auf – eine Chorgemeinschaft, die ehemals von Schwenninger Uhrenfabrikanten gegründet wurde. Die 33 Mitglieder der Deutschen Uhrenstraße präsentieren sich an gemeinsamen Ständen in einem Pavillon und informieren über die Rolle, die sie in der süddeutschen Uhrenindustrie gespielt haben oder immer noch spielen.

Für Kinder gibt es eine Uhrenwerkstatt, in der die kleinen Besucher gegen einen Obolus ihre eigene Uhr gestalten, zusammenbauen und anschließend mit nach Hause nehmen können. Und in den Stadtbibliotheken der beiden großen Stadtbezirke ist parallel eine Medienausstellung zum Thema vorgesehen. Freier Eintritt und kostenlose Führungen durch das Uhrenindustriemuseum ergänzen das Festprogramm.

Für das Straßenfest werden extra die Bertha-von-Suttner-Straße und die Jägerstraße abgesperrt, sagte Marissa Kopp, die für die Wirtschaft und Touristik VS (WTVS) einen Großteil der Organisation übernommen hat, bei der Programmpräsentation. Besucher die von auswärts mit dem Auto anreisen, finden an diesem Tag bei der Bürkhalle ausreichend Parkplätze.

Mit der Jubiläumsfeier ist es aber nicht getan: Mit mehr als 130 Veranstaltungen, die in allen Ortschaften und Betrieben stattfinden, die zur Arbeitsgemeinschaft Deutsche Uhrenstraße gehören, reicht das Jubiläumsprogramm bis weit in den November hinein. Dreh- und Angelpunkt wird am 13. Mai allerdings das Uhrenindustriemuseum in VS-Schwenningen sein.

Wer schon immer etwas über die Deutsche Uhrenindustrie erfahren wollte, der ist auf der gut 320 Kilometer langen Deutschen Uhrenstraße bestens aufgehoben. Fast vergessen ist, dass in den vier Jahren vor der Gründung viele bürokratische Hürden in sechs Landkreisen zu überwinden waren. Dann stand der Eröffnung dieses touristischen Angebots, dem sich auch heute noch Partner anschließen, nichts mehr im Wege.

Festprogramm

Das Jubiläum wird am 13. Mai rund ums Uhrenindustriemuseum in VS-Schwenningen von 10 bis 17 Uhr mit einem Straßenfest mit Präsentationen der Uhrenstraßen-Mitglieder gefeiert. Zudem gibt es nach den offiziellen Ansprachen (ab 10 Uhr) um 11 Uhr einen Uhren-Kinder-Zauber, ferner um 11 Uhr, 13 Uhr und 14 Uhr Führungen durch die Uhrenwerkstatt. Um 13.30 Uhr singt der Schwenninger Liederkranz, um 14.30 Uhr tritt die Combo „Vier Zylinder und eine Fehlzündung“ auf. Um 15.30 Uhr folgt ein Auftritt des Schwarzwaldbotschafters Hansy Vogt, dann wird um 16 Uhr die Riesen-Geburtstagstorte angeschnitten. Um 16.30 Uhr gibt es eine Signierstunde zum neuen Buch von Rüdiger Gramsch und Hansy Vogt zur Deutschen Uhrenstraße: „Wo die Stunde schlägt“.

Infos im Internet: