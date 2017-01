Schwarzwald-Baar So bunt ist die Kirchengeschichte

Evangelische Christen feiern Reformationsjubiläum. Schau zeigt Entwicklung regionaler Gemeinden.

500 Jahre Reformation heißt es in 2017: Martin Luther soll laut Überlieferung am 31. Oktober 1517 seine 95 Thesen an die Tür der Schlosskirche in Wittenberg genagelt haben. Dieses historische Datum wird in diesem Jahr bundesweit – und darüber hinaus – begangen, und auch die evangelischen Kirchengemeinden im Schwarzwald-Baar-Kreis sind mit ganz unterschiedlichen Veranstaltungen dabei.

Doch wer mehr darüber erfahren will, welche Rolle die evangelischen Christen im Schwarzwald-Baar-Kreis spielen, wie ihre Geschichte aussieht und wie unterschiedlich die einzelnen Gemeinden entstanden und gewachsen sind, dem sei die aktuelle Wanderausstellung zur Entwicklung des evangelischen Glaubens in der Region empfohlen. Sie ist jetzt nach einer ersten Station in der Villinger Johanneskirche am Dienstag im Foyer des Landesratsamtes am Hoptbühl im Stadtbezirk Villingen aufgestellt worden.

Auf 17 informativen Schautafeln stellen sich die badischen und württembergischen evangelischen Kirchengemeinden der Region, das evangelische Dekanat Villingen und die gemeindlichen und diakonischen Einrichtungen mit ihrer jeweiligen Geschichte vor. Der evangelische Dekan Wolfgang Rüter-Ebel freut sich, dass diese Hintergründe dank des Ausstellungsortes im Kreishaus einem großen Publikum zugänglich gemacht werden können.

Der 1976 gegründete Evangelische Kirchenbezirk Villingen zählt im badischen Bereich des Schwarzwald-Baar-Kreises nach verschiedenen Strukturmaßnahmen mit den Kirchengemeinden Bad Dürrheim, Öfingen, Oberbaldingen, Blumberg, Donaueschingen, Furtwangen, Hüfingen/Bräunlingen, Königsfeld, Mönchweiler, St. Georgen-Tennenbronn, Triberg, Villingen und Weiler rund 45 000 Gemeindeglieder. Als Dekane wirkten hier Gründungsdekan Günter Bußmann, Martin Treiber und Christian Keller. Derzeit amtiert Wolfgang Rüter-Ebel als Dekan. Die Evangelischen Kirchengemeinden Schwenningen und Tuningen gehören zur württembergischen Landeskirche.

Die jüngste, die kürzeste Geschichte hat das Dekanat selbst, der Evangelische Kirchenbezirk Villingen. Er wurde 1976 aus Teilen des Dekanats Konstanz und des damaligen Dekanats Hornberg gegründet. Eine lange evangelische Geschichte dagegen hat Schwenningen, die größte Kirchengemeinde der württembergischen Landeskirche.

Wer sich etwas Zeit nimmt, kann an den Schautafeln in der Ausstellung nun interessante Geschichten erleben, persönliche Erinnerungen wachwerden lassen oder sich auch einfach nur informieren. Die Geschichte der Kirchengemeinden ist entsprechend der ehemaligen Grundherrschaften sehr unterschiedlich. So reicht die von Öfingen und St. Georgen über 400 Jahre bis in das Reformationsjahrhundert. Auf der Ostbaar zählt auch Oberbaldingen zu den älteren Gemeinden im Bezirk. Die meisten anderen sind deutlich jünger und in katholischem Umfeld als Diasporagemeinden vor 100 bis 150 Jahren entstanden.

Mutterort der Kirchengemeinde Villingen ist Mönchweiler mit Nordstetten, wo im Wohnzimmer eines Bauernhofes die ersten evangelischen Gottesdienste gefeiert wurden. Die junge Kirchengemeinde Villingen konnte im 19. Jahrhundert die ehemalige Komtureikirche der Johanniter, die Johanneskirche übernehmen.

Um die Tochter des evangelischen Großherzogs von Baden, die Anfang des 19. Jahrhunderts den Fürsten zu Fürstenberg heiratete, entstand in Donaueschingen vor allem mit zugezogenen evangelischen Mitarbeitern des Fürstenhauses allmählich eine kleine evangelische Gemeinde. Später wurde eine Pfarrei errichtet und 1913 die Christuskirche gebaut.

In Blumberg kamen in den 1930er Jahren mit dem Doggererzabbau Menschen evangelischen Glaubens in die Stadt. Hier und zudem in Hüfingen und Bräunlingen entstanden die bislang jüngsten evangelischen Kirchengemeinden in der Region.

Inzwischen wurden kleinere ländliche mit größeren städtischen Gemeinden zusammengelegt. So entwickelte sich Villingen als die größte Kirchengemeinde im Bezirk mit vier Stadtpfarreien und Marbach und Niedereschach als Außenpfarreien mit insgesamt 17.000 Gemeindegliedern. Mit der jüngsten Fusion entstand in den vergangenen Jahren die Kirchengemeinde St. Georgen/Tennenbronn.

Der Zuzug von Flüchtlingen nach dem Zweiten Weltkrieg und die weitere Entwicklung der Kommunen ließen die evangelischen Gemeinden in den Folgejahren deutlich wachsen. Mit der Gründung des Dekanats Villingen wurde die Gemeinde Villingen mit dem Martin-Luther-Zentrum Dekanssitz und entwickelte mit dem Bezirkskantorat einen kirchenmusikalischen Schwerpunkt.

Auf den Rollbannern der Ausstellung stellen sich die Kirchengemeinden mit ihrer Geschichte, ihren jeweiligen Besonderheiten und ihren traditionsreichen und teilweise ganz modernen Kirchengebäuden detailliert vor.

Die Wanderausstellung „Geschichte Evangelischer Gemeinden im Schwarzwald-Baar-Kreis“ ist bis zum 27. Januar im Foyer des Landratsamtes in VS-Villingen zu sehen, von montags bis donnerstags von 8 bis 17 Uhr und freitags von 7.30 bis 12.30 Uhr. Anschließend wandert die Schau durch verschiedene öffentliche Gebäude in der Region und durch die evangelischen Kirchengemeinden im Landkreis.

Die badischen und die württembergischen evangelischen Kirchengemeinden im Schwarzwald-Baar-Kreis laden zu vielfältigen Reformationsveranstaltungen vor Ort ein, die auch einen deutlichen ökumenischen Akzent haben. Zu den zentralen Veranstaltungen zählt in 2017 unter anderem ein Ökumenischer Buß- Gottesdienst, der am 12. März um 17 Uhr parallel im Villinger Münster und in der Stadtkirche in Schwenningen abgehalten werden wird. Am 9. April führt die Villinger Kantorei im Franziskaner Konzerthaus die Johannespassion von Johann Sebastian Bach auf. Am 12.

Mai findet im Münsterzentrum in Villingen eine „Nacht der Freiheit“ statt. Ökumenische Dankgottesdienste werden am Pfingstmontag, 5. Juni, in der Johanneskirche in Villingen und im Kirchenpavillon in Schwenningen gefeiert. Das Symposium „Von der Reformation zur Ökumene“ am 22./23. September im Kreishaus in VS-Villingen wird von einer Arbeitsgruppe um Friedemann Kawohl veranstaltet und stellt konfessionelle Identitäten und Milieus in der Region Villingen-Schwenningen zwischen dem 6. und 21. Jahrhundert vor. Am Reformationstag, dem 31. Oktober, finden in allen Gemeinden Festgottesdienste zum Reformationsjubiläum statt. Auskünfte: Evangelischer Kirchenbezirk Villingen, 78048 VS-Villingen, Mönchweilerstraße 4 – 6, Telefon 07721-8451-0, E-Mail:. Weitere Infos unter: www.ekivill.de