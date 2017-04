Schwarzwald-Baar Sinfonieorchester VS trennt sich von Dirigent Jörg Iwer

Die mehr als 20-jährige Zusammenarbeit in Villingen-Schwenningen geht "in aller Freundschaft" zu Ende. Fünf Gastdirigenten präsentieren sich in der Saison 2018 – als potenzielle Nachfolger

"Das Sinfonieorchester Villingen-Schwenningen und sein Musikalischer Leiter, Jörg Iwer, sind übereingekommen, zum Jahresende die mehr als 20-jährige, äußerst erfolgreiche Zusammenarbeit zu beenden – in aller Freundschaft, wie beide Seiten betonen": Das schrieb das Orchester am Freitag in einer Pressemitteilung.

„Wir freuen uns, wenn es nach Auslaufen des Vertrages zu einer projektweisen Zusammenarbeit mit Jörg Iwer kommt“, wird darin Villingen-Schwenningens Kulturamtsleiter Andreas Dobmeier zitiert. Er weise darauf hin, dass dieser das Sinfonieorchester maßgeblich geprägt und voran gebracht habe. Immer wieder habe Iwer, der sich auch als Komponist einen Namen gemacht habe, mit dem Orchester Uraufführungen eigener Werke realisiert.

"1991 hat er die Nachfolge von Claus Oberle als Dirigent des Sinfonieorchesters angetreten. In dieser Position war er bis 2001 tätig, dann beendete er auf eigenen Wunsch die Zusammenarbeit, da er sich verstärkt um andere Projekte kümmern wollte. 2009 kehrte er an das Dirigentenpult des Orchesters zurück und die Zusammenarbeit erlebte eine gedeihliche Fortsetzung", so das Sinfonieorchester weiter.

In der Konzertsaison 2017 trügen alle Konzerte "eine sehr persönliche Iwer-Note" mit eigenen Stücken. Bereits die Neujahrskonzerte hätten mit der Komposition einer Festfanfare zum Jubiläumsjahr 2017 der 1200 Jahre urkundlichen Ersterwähnung von Schwenningen, Tannheim und Villingen begonnen. Im März sei das für 15 Schlagzeuger mit Orchester komponierte Werk „Landschaft mit Moor“ zu hören gewesen und das Kinderkonzert „Der Tag, an dem Louis gefressen wurde“. Hier habe Iwer ein Kinderbuch von John Fardell vertont. Für das Konzert am 21. Mai schreibe Jörg Iwer ein Stück für Michael Hampel, Professor für Gitarre an der Hochschule für Musik und seinen Sohn Phileas Baun. So rücke Iwer erneut Solisten aus der Doppelstadt in den Fokus; er wolle dem Publikum zeigen, wie viele begabte Musiker hier in der Region lebten.

Im Juli zum großen Festkonzert anlässlich des Stadtjubiläums „Aufbruch – Wege in die Zukunft“ komponiere Jörg Iwer eine Festouvertüre. So setze er zu besonderen Anlässen immer wieder musikalische Glanzpunkt in der Doppelstadt: Bereits zur Landesgartenschau 2010 hatte er eine LGS-Hymne komponiert.

Sein vorläufig letzter großer Auftritt in Villingen-Schwenningen werde die Aufführung des von ihm komponierten Oratoriums „Wittenberg 1517“ sein – ein Beitrag des Sinfonieorchesters in Kooperation mit der Villinger Kantorei unter der Leitung von Bezirkskantor Marius Mack zu 500 Jahre Reformation. Mit dem opulenten Werk verabschiede sich Jörg Iwer von den Musikfreunden aus der Doppelstadt und der Region, die seine Arbeit und seine hohen künstlerischen Qualitäten schätzten.

Und wie geht es weiter? "Der geschäftsführende Vorstand und Stimmführer des Sinfonieorchesters sind derzeit dabei, eine Nachfolgelösung zu erarbeiten." Das Sinfonieorchester werde in der Saison 2018 mit fünf Gastdirigenten arbeiten und aus diesem Kreis dann seinen neuen Chefdirigenten wählen.

„Wir sind in diesem Auswahlprozess bereits sehr weit vorangekommen“, so Andreas Dobmeier. Er hoffe, bereits Mitte Mai bekanntgeben zu können, welche Dirigenten nächstes Jahr mit dem Sinfonieorchester arbeiten und welche Programme sie präsentieren werden.

Zur Person

Jörg Iwer lebt als freischaffender Dirigent, Komponist und Arrangeur in der Nähe der Lutherstadt Wittenberg und arbeitet unter anderem immer wieder für die Berliner Philharmoniker und ist regelmäßig in Europa und Asien auf Konzertreisen unterwegs. Regelmäßig dirigiert er das Filmorchester Babelsberg. Jörg Iwer unterrichtet an der Filmuniversität Konrad Wolff in Babelsberg. öNeben der Beschäftigung mit der klassischen Musik wirkt er als Dirigent sowohl im Bereich Filmmusik als auch bei Cross-Over-Projekten mit Gruppen oder Einzelkünstlern aus den Bereichen Pop, Jazz und Rock mit.

Das nächste Konzert des Sinfonieorchesters „Ein Gefühl der Weite“ findet am Sonntag, 21. Mai um 17 Uhr im Franziskaner-Konzerthaus statt. Auf dem Programm stehen die Suite Nr. 2 von Johann Sebastian Bach mit dem Villinger Arzt Berthold Graf (Flöte) als Solist, das Stück Variationen für zwei Gitarren und Orchester mit Michael Hampel und Phileas Baun sowie die Schottische Sinfonie von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Karten gibt es für 26, 22 und 18 Euro im Ticketshop im Franziskaner-Kulturzentrum (07721/82-2525) und bei allen bekannten Vorverkaufstellen im Ticketverbund Schwarzwald-Baar-Heuberg.