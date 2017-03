„Landschaft mit Moor“ hat Jörg Iwer, musikalischer Leiter des Sinfonieorchesters, seine Komposition genannt, die er für insgesamt 15 Schlagzeuger und Orchester komponiert hat. Beim Sinfoniekonzert „Musikzirkus-Zirkusmusik“ am 12. März wird sie erstmals aufgeführt.

Frank Neu, Dozent an der Musikakademie Villingen-Schwenningen, hat das Werk federführend mit seinen Kollegen Simon Schrenk, Benjamin Heil, Joe Kenney und Sascha Jager mit den Schülern Friedemann Buchholz, Ruben Heinrich, Sebastian Knaupp, Sebastian Klingele, Jonas Schnell, Tim Dieterle, Jan Ludwig, Benjamin Maier, Marcel Schmider und Maxi Dinser einstudiert.



So erlebt das Publikum beim Sinfoniekonzert „Musikzirkus-Zirkusmusik“ am Sonntag, 12. März, um 17 Uhr eine Weltpremiere. Im Einsatz sind die unterschiedlichsten Schlaginstrumente: Frank Neu hat auf Anweisung von Jörg Iwer sogar Flummi-Bälle auf schmale Holzstangen montiert: „Wenn die über eine kleine Trommel gezogen werden, erzeugt das einen ganz eigenwilligen Klang.“ Die Schlagzeuger, die seit Wochen für ihren großen Einsatz proben, sind quer im ganzen Konzertsaal verteilt. So entsteht ein faszinierender Klangteppich der Schlaginstrumente mit dem ganzen Sinfonieorchester.

Ein Spaziergang durch das winterliche Schwenninger Moos hat Iwer zu diesem Stück inspiriert. „Dieser Anblick, diese Vergegenwärtigung der Geschichte hat in mir den Wunsch geweckt, dies musikalisch festzuhalten“, erzählt er. Eine weitere Ebene ist die Zeit: So ist ein Bestandteil des Stücks ein Metronom, das jede Sekunde tickt. So werde abgebildet, was unser Leben auf der Zeitschiene organisiert, wie es getaktet ist.



Für alle Beteiligten ist das Projekt eine Herausforderung und Chance, den Zuhörern eindrucksvoll zu demonstrieren, wie leistungsstark die Schlagzeugabteilung der Akademie ist. Die Schüler erringen immer wieder beste Platzierungen beim Wettbewerb „Jugend musiziert“. So stellen das Sinfonieorchester und sein Leiter bewusst den musikalischen Nachwuchs aus der Region in den Fokus des Konzertes. Iwer hat das Programm ergänzt mit den heiter-satirischen „Rheinischen Kirmestänzen“, in dem Bernd Alois Zimmermann auf humorvolle Weise die Musik eines dörflichen Spielmannszuges persifliert, und mit der stimmungsvollen, leicht orientalisch angehauchten Sinfonie Nr. 1 von Georges Bizet.



Hier gibt’s Karten

Karten für das Konzert am Sonntag, 12. März, um 17 Uhr im Franziskaner-Konzerthaus Villingen gibt es für 26, 22 und 18 Euro (Schüler und Studenten bezahlen die Hälfte) im Franziskaner-Kulturzentrum Villingen und bei den Verkaufsstellen im Ticketverbund Schwarzwald-Baar-Heuberg.

Weitere Informationen unter: www.sinfonieorchester-vs.de