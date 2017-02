Schwarzwald-Baar Sie werben für Bahnausbau zwischen Villingen und Rottweil

Verkehrsclub Deutschland will Lückenschluss für Elektrozüge und fordert Oberleitung für regionale Bahnstrecke

Schwarzwald-Baar – Der geplante Ausbau der Bahnstrecke zwischen Donaueschingen und Neustadt für elektrischen Zugbetrieb (Elektrifizierung) hat noch nicht einmal begonnen, da richtet der Verkehrsclub Deutschland (VCD) sein Augenmerk schon auf eine weitere regionale Bahnstrecke, wo mangels Oberleitung ebenfalls bislang nur dieselbetriebene Lokomotiven und Triebwagen fahren können: Als nächster wichtiger Schritt müsse die Elektrifizierung des Abschnitts Villingen-Rottweil folgen.

Das Thema ist den Verantwortlichen für den Schienenverkehr in der Region durchaus bewusst, es kaum auch schon im Kreistag zur Sprache. Doch die VCD-Kreisgruppe Schwarzwald-Baar-Rottweil mahnt, dass man jetzt schnell zu einer Realisierung kommen müsse.

„Die Dieseltriebwagen des Ringzugs werden nämlich in den nächsten Jahren – bis etwa 2025 – das Ende ihrer Einsatzdauer erreichen“, wird Ekkehard Hausen, der Sprecher des regionalen VCD, in einer Pressemitteilung zitiert. „Doch die Ausschreibung und Beschaffung neuer Triebwagen benötigt mehrere Jahre Vorlauf. Wenn man jetzt wieder Dieselmodelle bestellt, wäre man bei einer Nutzungsdauer von 25 Jahren bis zum Jahr 2050 auf den Dieselantrieb festgelegt.“

Für einen zukunftsfähigen Schienenverkehr in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg müsse zweigleisig gefahren werden: „Zum einen müsste bald mit der Planung der Streckenelektrifizierung Villingen – Rottweil begonnen werden, so wie dies der Schwarzwald-Baar-Kreis auch in seinem Nahverkehrsplan als Ziel formuliert habe“, so der VCD.

Zum anderen müsste man – um auch auf den verbleibenden Streckenabschnitten ohne Oberleitung wie etwa zwischen Immendingen, Blumberg und Tuttlingen elektrisch fahren zu können – bei der nächsten Generation der Ringzug-Triebwagen auf neuartige Zweisystem-Fahrzeuge (Hybrid-Triebwagen) setzen. Diese Fahrzeuge beziehen ihren Strom laut VCD einerseits auf den elektrifizierten Strecken aus der Oberleitung, andererseits legen sie die restlichen Abschnitte etwa mit Elektroenergie aus Akkus oder Brennstoffzellen zurück. Den Fahrgästen bleibe somit lästiges Umsteigen erspart.

Die Elektrifizierung des Abschnitts Villingen–Rottweil hätte nach Ansicht vieler Verkehrsverantwortlicher in der Region vor allem auch den Vorteil, dass neue, umsteigefreie Direktverbindungen möglich werden, etwa zwischen Freiburg und Stuttgart über Villingen und Rottweil. Dem schließt sich auch der VCD an. „Denn ab Dezember 2019 fahren die Züge von Freiburg bis Villingen durch. Doch um dann ohne Umsteigen weiter über Rottweil nach Stuttgart fahren zu können, fehlt die Elektrifizierung dieses nur 27 Kilometer langen Abschnitts“, so Hausen. Der VCD Schwarzwald-Baar-Rottweil appelliere daher gemeinsam mit dem Landesnaturschutzverband (LNV) an die Politiker der Region, für die Elektromobilität auf der Schiene bereits in diesem Jahr konkrete Planungen anzustoßen.

