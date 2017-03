Schwarzwald-Baar-Kreis Sie wählen den schwierigen Weg in die Landwirtschaft

Die aktuellen Probleme vieler bäuerlicher Betriebe werden bei der Abschlussfeier an der Fachschule für Landwirtschaft mit Absolventen aus fünf Landkreisen nicht verschwiegen

Schwarzwald-Baar – Eine schwierige, wenn nicht gar ungewisse Zukunft, unvorhersehbare Herausforderungen, geringe Wertschätzung und ein negatives Image in der Öffentlichkeit – so sehe der Beruf eines Landwirtes heute vielfach aus, bedauerte Joachim Hauck, Ministerialdirigent vom Ministerium für Ländlichen Raum, jetzt in Donaueschingen bei der Abschlussfeier an der Fachschule für Landwirtschaft. Dabei geht es wohlgemerkt um das Berufsbild von Menschen, durch deren Arbeit viele andere Menschen ernährt werden – wofür diese aber leider den Bezug verloren haben. "Geld kann man nicht essen!", betonte deshalb Donaueschingens Oberbürgermeister Erik Pauly in seiner Ansprache und würdigte damit den Landwirt als einen der wichtigsten Berufe der Gesellschaft.

Die gute Nachricht bei der Feier: Alle 20 Absolventen der diesjährigen Abschlussklasse aus fünf Landkreisen bestanden nach drei Jahren Schule die Prüfungen und stellen sich mit ihrer Berufswahl großen, um nicht zu sagen existenziellen Herausforderungen. Einige von ihnen machen weiter und streben mit der Prüfung im November ihren Meistertitel an.

Erst 2014 feierte die Fachschule für Landwirtschaft ihr 90-jähriges Bestehen. "Und die Schülerzahlen blieben in den vergangenen Jahren konstant", berichtet Klassenlehrerin Stefanie Boos. Während des Sommers erfolgt der Unterricht berufsbegleitend in Teilzeit, während des Winters in Vollzeit – ein langer Weg, wenn man abends von 19 bis 22.15 Uhr noch die Schulbank drücken muss. Dass dieses Mal ein Landwirtschaftskurs erstmals mit dem Meisterkurs kombiniert wurde, stellte wiederum die Lehrerkräfte vor neue Herausforderungen. Basierend auf den neuen Erfahrungen werden diese den nächsten Kurs optimieren.

Nur vier der 20 neuen Landbewirtschafter sind Arbeitnehmer, also quasi Quereinstiger. Das zeigt auf, dass sich junge Menschen, die in einen landwirtschaftlichen Betrieb hineingeboren werden und damit aufwachsen, bewusst für diesen Beruf entscheiden. Trotz aller Schwierigkeiten. "Bei einem Drittel der Betriebe in Baden-Württemberg leuchtet die rote Ampel, bei einem Viertel der Betriebe blinkt es Gelb", führte Schulleiter Walter Maier aus. 28 Nebenerwerbslandwirte schließen im April ihren Kurs ab, so Maier in seinem Schulbericht weiter.

"Die Landwirtschaft ist einer der wichtigsten Wirtschaftszweige", würdigte die bündnisgrüne Landtagsabgeordnete Martina Braun den Berufszweig der Allrounder, für den tendenziell Wertschätzung und Verständnis abnehmen würden.Sie rief die neuen Landwirte dazu auf, der Bevölkerung die Bedeutung ihres Berufsbildes zu verdeutlichen. "Es ist nicht selbstverständlich, sich in der heutigen Zeit für diesen Beruf zu entscheiden", befand Sozialdezernent Reinhold Mayer.

Eine Anekdote griff zuvor Ministerialdirigent Hauck auf. Die diesjährige Abgangsklasse startete wohl mit einigen Turbulenzen. Jedenfalls erinnerte Hauck sich an einen Anruf von Schulleiter Maier, der ihn davon in Kenntnis netzte, dass er die Klasse vor die Tür gesetzt hätte. Da ihn die Neugier verfolgt habe, sei er zur Abschlussfeier gekommen, erklärte Hauck. Positiv überrascht gab er den Schulabgängern neben inhaltlichen Erklärungen über aktuelle politische Abläufe die Bitte um Zusammenhalt und Engagement mit auf den Weg.

Nicht zuletzt bat Bernhard Bolkart vom Badischen Landwirtschaftlichen Hauptverband die jungen Menschen, sich ins gesellschaftliche Leben vor Ort einzubringen.

Landwirtschaftsdaten

Im Schwarzwald-Baar-Kreis ist die Zahl der Bauernhöfe laut Statistischem Landesamt zwischen 1999 und 2010 (jüngste verfügbare Zahl) von 1396 auf 1037 gesunken. Davon waren 2010 rund ein Drittel Haupterwerbsbetriebe, zwei Drittel der Bauernhöfe wurden im Nebenerwerb bewirtschaftet. (jdr)