VillingenSchwenningen Sie spielen Punkrock gegen den Wahnsinn der Welt

Die Band Lumberjerkz aus Villingen-Schwenningen hat mit „Blackwood“ ihre erste Platte veröffentlicht: Knackiger Punkrock mit klasse eingespielten Texten. Mit der Band sprach der SÜDKURIER in einem nicht immer ganz ernst gemeinten Interview über familiäre Traumata, Dadaismus und Politik

Glückwunsch zum ersten Album. Der Abschluss einer therapeutischen Arbeit, wie Ihr es selbst beschreibt.

Michael: Das war ein Drama, wir sind ja Halbbrüder, die lange nichts voneinander wussten. Wir drei landeten irgendwann auf Pilzen, sind über Wiesen gelaufen und haben festgestellt, dass wir ähnlich durch die Gegend torkelten. Dabei stellten wir fest, dass wir denselben Vater hatten, so eine Art Punk des Waldes, ein Holzfäller.

Ole: Die Musik hat uns gefunden. Und damit haben wir uns gefunden, unseren Sinn gefunden, alles gefunden. Aber als Holzfäller, wie unser Vater, durften wir nicht arbeiten. Zu viele Psylos...

Das sind halluzinogene Pilze, nicht?

Michael: Ja, Pilze, magic mushrooms, Carlos Castaneda. Wobei uns heute Pils eher zusagt, mit dem Alter wird man ja vernünftig, und dann tut es Alkohol auch. Aber die Musik ist das eigentliche, was uns verbindet, ich meine, so systemisch gesehen, mit unserem Trauma.

Und was bedeutet Punk für euch?

Ole: Unser Erzeuger hat uns neben Holzfällerhemden und Äxten eine Plattensammlung hinterlassen, sehr viel Punk darunter. Wir dachten, toll, damit könnten wir Geld verdienen. Aber für mich persönlich ist Punk noch mehr. Das ist wie Dadaismus. Alice Cooper sagte mal, Rock brauche eine Portion Dummheit damit er gut wird. Die Ramones waren dahingehend raffiniert dumm. Die haben das so gut verpackt, dass es zu purer, dummer Lebensfreude wurde. Also eine andere Art von Dummheit als die der Populisten. Ich mag politischen Punk nicht. Ich mag Dada. Dada war auch nicht politisch sondern Lebensfreude. Punk und Dada sind verwandt. Und was Freude bringt ist so gesehen wieder politisch.

Das ist jetzt aber sehr intellektuell...

Ole: Dabei wollte ich immer als der Proll rüberkommen. Leider habe ich Abitur.

Michael: So war er halt schon immer, der Streber in der Familie. Richtig ist, da muss Spaß sein und Blödsinn, dann ist es auch eine Aussage. Deshalb tragen wir Holzfällerjacken, großkariert. Ein Statement gegen das kleinkarierte Denken der richtig dummen Populisten.

Und was sagt Volker, euer Gitarrist dazu, euer dritter Halbbruder. Übrigens, ihr seht euch verblüffend ähnlich.

Michael: Danke, das hat noch niemand so direkt ausgedrückt, das schmeichelt uns. Aber nein, Volker will nichts sagen, er schämt sich.

Ole: Wenn ich für Volker spreche, wenn er was sagen würde, dann würde er sagen, dass er nur dabei ist, weil er als Gitarrist die Frauen rumkriegt.

Also geht es dem Volker nur um Sex?

Volker: Ich sage jetzt doch was, also, der Ole schreibt die Lieder und sagt mir, was ich spielen soll, damit ich die Frauen kriege. Das mache ich dann. Ich habe auch die Aufnahme gemacht, alles im Proberaum, weil wir sind ja arm. Der Olaf hat gesagt, das machen wir so und das hab ich gemacht.

Michael: Sex ist doch Lebensfreude und so gesehen sehr positiv. Aber der Volker kann sich halt nicht so gewählt ausdrücken wie wir.

Ole: Ich habe mir einige Male überlegt, soll ich politische Texte schreiben, gerade bei dem Wahnsinn, der uns die letzten Jahre von manchen dummen Populisten zu überholen droht. Aber dann dachte ich, nein, man muss diesem Wahnsinn mit Lebensfreude begegnen. So wie die Dadaisten damals vor dem Weltkrieg. Die haben den natürlich nicht aufgehalten, aber mit ihrem Dada so etwas entscheidendes entgegengesetzt, das man sich heute noch daran erinnert. Lebensfreude und Blödelei, das ist etwas, was man gegen richtig dumme Leute entgegensetzen kann. Punk, Dada ist der Schlüssel.

Das ist jetzt aber schon wieder sehr intellektuell, oder?

Ole: Ja, ich habe leider Abitur.

Michael: Ich sag´ mal so, der Ole ist der Kopf der Band, der Volker der Unterleib und ich die Gliedmaßen. Und so insgesamt ist das ein ganz schöner Klangkörper.

Ole: Ja, gut, so kann man das sagen. Dada eben.

Zu den Personen

Die drei vermeintlichen Holzfällerbuben der Band Lumberjerkz sind Ole Halvarson, der im bürgerlichen Leben Drucker ist, Michael Feustel, der als Sozialpädagoge arbeitet, und der Grafikdesigner Volker Haller. Alle drei kommen aus Villingen-Schwenningen. Die erste CD der Lumberjerkz beinhaltet Stücke aus der Feder von Ole. Die Platte wird ausschließlich bei Konzerten und über die Firma Soundservice in VS-Villingen, Färberstraße 12, vertrieben. Eine Ausgabe des Albums in Vinyl ist über „Fucking Kill Records“ der Münch-Brüder geplant. (us)