Schwarzwald-Baar-Kreis Sie erwarten 324 junge Musiktalente aus der Region

Der 54. Regionalwettbewerb Jugend musiziert in Schramberg findet am kommenden Wochenende statt.

Der Regionalwettbewerb Jugend musiziert der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg findet jetzt zum ersten Mal in Schramberg statt, nachdem in den Vorjahren insbesondere Tuttlingen die Großveranstaltung erfolgreich beherbergt hatte.

Die Wettbewerbe Jugend musiziert auf den Ebenen Regionalwettbewerb, Landeswettbewerb und Bundeswettbewerb gehören zu den erfolgreichsten Unternehmungen der musikalischen Jugendbildung in der Bundesrepublik Deutschland, so die Jugendmusikschule Schramberg in einer Pressemitteilung: „Sie sprechen in jedem Jahr viele junge Menschen an und sind jeweils für bestimmte Instrumente und Gesang ausgeschrieben. Dabei werden hervorragende Leistungen gezeigt. Neue Erwartungen und Maßstäbe für das Musizieren der Jugend haben sich herausgebildet.“

324 Kinder und Jugendliche aus der Region haben sich für die Teilnahme am 54. Wettbewerb Jugend musiziert in Schramberg angemeldet: „Damit ist unsere Region eine der größten in Baden-Württemberg. Die jungen Musiker und Musikerinnen stellen sich an verschiedenen Orten in Schramberg den kritischen Ohren ausgewählter Jurys“, so die Veranstalter. Folgende Wertungen finden statt: Gesang Solo, Akkordeon Kammermusik und Neue Musik im Marienheim, Klavier Solo, Harfe Solo, Streicher-Ensemble, Holzbläser-Ensemble und Blechbläser-Ensemble in der Erhard-Junghans-Schule (Realschule), sowie Drum-Set Pop und Gitarre-Pop im Gymnasium. Die Bekanntgabe der Ergebnisse findet im Vortragsraum der Kreissparkasse (zweites Obergeschoss) statt.

Hier können sich die Teilnehmer auch im Jumu-Café, welches vom Förderverein der Musikschule bewirtet wird, stärken.

Übrigens kann jeder live dabeisein: Alle Wertungen sind öffentlich.

Die organisatorische Vorbereitung und Durchführung des Wettbewerbs wird von der Musikschule Schramberg übernommen. Das Führungsteam mit Schulleiter Meinrad Löffler, seinem Stellvertreter Martin Hafner und der Organisationsleiterin Olivia Flieger ist nach eigenen Angaben bestens vorbereitet: „Die Unterstützung zahlreicher Helfer aus den Gremien der Musikschule und den Vereinen und die gute Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung, der Kreissparkasse, den Schulen und Kirchengemeinden ermöglichten es, diesen etablierten Wettbewerb nach Schramberg zu holen.“

Infos im Internet finden Sie hier