Schwarzwald-Baar Seniorin um mehr als 20 000 Euro betrogen

Unbekannte Täter verleiten 83-Jährige am Telefon zu mehrfachen Überweisungen ins Ausland

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Eine 83 Jahre alte Frau aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis ist Opfer einer Betrugsmasche geworden, die offenbar immer noch funktioniert: "Betrüger rufen meist bei betagten Mitbürgerinnen oder Mitbürgern an, erklären den Rentnern, dass sie bei Gewinnspielen eine hohe Summe gewonnen haben, vor der Gewinnauszahlung sei es jedoch notwendig für Gebühren und Steuern in Vorleistung zu treten. Die Betroffenen werden dann angewiesen Geldtransaktionen via Western-Union-Bank ins Ausland vorzunehmen", berichtet das Polizeipräsidium Tuttlingen.

Auf diese Weise wurde die Frau um mehr als 20 000 Euro betrogen: "Im guten Glauben einen großen Gewinn zu erhalten, überwies sie in der zweiten Märzhälfte mehrere Male Geld ins Ausland. Erst als ein Bankmitarbeiter auf die Möglichkeit eines Betruges hinwies, schöpfte sie Verdacht", so die Polizei.

Ein 82-jähriger Mann aus Tuttlingen sei mit der gleichen Masche ebenfalls aufgefordert worden, Geld zu überweisen: "Zum Glück schöpfte eine kundige Postmitarbeiterin Verdacht und wies den 82-Jährigen auf die Betrugsabsichten hin."

Wer gleich geartete Anrufe erhalten habe, werde gebeten, sich beim Polizeipräsidium Tuttlingen, Tel. 07461/941-0, zu melden. Darüber hinaus rate die Polizei dringend davon ab, solchen Gewinnversprechen Glauben zu schenken: "Besonders wichtig: Niemals Barüberweisungen ins Ausland vornehmen, das Geld ist unwiderruflich verloren."