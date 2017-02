Schwarzwald-Baar Schwieriges Geschäft mit der Milch

Betriebe leiden unter Tiefpreisen: Regionaler Milchviehtag bietet Gelegenheit zum Austausch und zur Information über neue Technik

Schwarzwald-Baar – Es sind harte Zeiten für die Landwirtschaftsbetriebe, die sich der Milchproduktion verschrieben haben. Dies zeigte bereits ein Blick in die Gesichter der Landwirte, die sich jetzt anlässlich des 13. überregionalen Milchviehtages in Oberbaldingen getroffen haben. Die Ämter für Landwirtschaft in Donaueschingen, Rottweil und Tuttlingen hatten zu diesem Treffen eingeladen. Hinzu kamen auch der landwirtschaftliches Beratungsdienst Schwarzwald-Baar-Heuberg sowie der Fleckviehzuchtverein Schwarzwald-Baar-Heuberg.

Ging es am Vormittag der Tagung zunächst um die Milchviehfütterung, zollten die Anwesenden am Nachmittag Friedrich Bürkle ihre Aufmerksamkeit. Dieser hatte ein umfangreiches Referat über den Einsatz der modernen Datenverarbeitung in der Milchviehwirtschaft vorbereitet. In allen Bereichen können inzwischen Roboter – etwa für das Melken der Kühe – und Datenerfassungssensoren eingesetzt werden, um die Ergebnisse im Sinne des Tierwohls und der Betriebsführung zu optimieren. Trinkmengen, Fressmengen und Milchleistung werden zum Beispiel ebenso erfasst wie die Körpertemperatur der Rinder.

„Bei aller modernen Technik, die wir hier einsetzen können, möchte ich betonen, dass der Landwirt mit seiner Erfahrung durch nichts zu ersetzen ist!“, mahnte der Fachmann aber. Zudem belasten die Investitionen in schwierigen Zeiten die Betriebe sehr.

Vom Landwirtschaftsamt Donaueschingen war zu erfahren, dass die Stimmung bei den Milchviehhaltern ausgesprochen schlecht ist. Sie können derzeit nicht wirtschaftlich sinnvoll Milch produzieren und müssen daher ihre Betriebe auf mehrere Standbeine stellen. Neben der reinen Milchproduktion müssen Biogasanlagen, Fremdenverkehrseinrichtungen oder forstwirtschaftliche Betriebszweige für das Einkommen des Betriebes sorgen. Mehr als 40 Cent pro Liter Milch wären derzeit notwendig, um ohne Verluste wirtschaften zu können. Derzeit sind lediglich 29 Cent am Markt erzielbar.