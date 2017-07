Schwarzwald-Baar-Kreis Schwenninger Professor fährt für nächsten Schwimm-Marathon in die USA

Schwenninger Professor fährt für nächsten Schwimm-Marathon in die USA

Nach seinem Rhein-Projekt will Andreas Fath jetzt den Fluss Tennessee River komplett durchschwimmen und auf Schadstoffe untersuchen

Professor Andreas Fath von der Hochschule Furtwangen University (HFU) startet zum zweiten Schwimm-Marathon auf seiner Mission für saubere Flüsse: Er steigt erneut im Dienste der Wissenschaft ins Wasser. Beim bundesweit beachteten Projekt "Rheines Wasser" durchschwamm Fath 2014 den gesamten Rhein und sammelte Proben zur Schadstoffbelastung. Nun wechselt er den Kontinent und durchschwimmt ab dem 27. Juli beim Projekt "TenneSwim" den Tennessee River in den USA.

Der promovierte Chemiker, der an HFU Physikalische Chemie und Analytik unterrichtet, hatte das Rheinwasser auf mehr als 600 Substanzen untersucht – und wurde bei 130 Stoffen fündig. Nitrate und Phosphate, Medikamenten- und Hormonrückstände, aber vor allem sehr viel Mikroplastik wurde im Rhein gefunden. Nach Faths Daten sollen rund acht Tonnen davon pro Jahr alleine an der Wasseroberfläche den Rhein abwärts fließen. Drei Jahre nach dem Projekt ist Fath immer noch gefragter Referent an Schulen und Veranstaltungen zu seiner Aktion.

Der 1049 Kilometer lange Tennessee River soll nun bis zum 26. August durchschwommen werden. Zahlreiche wissenschaftliche Institute und Organisationen in den USA unterstützen Fath bei seinem neuen Anlauf. Die Idee zu dem neuen Vorhaben ergab sich aus einer wissenschaftlichen Kommunikation mit Martin Knoll, Professor für Geologie- und Gewässerkunde in den USA. Persönlich greift er Fath maßgeblich bei dem Projekt unter die Arme.

Abseits der gängigen Schadstoffbelastung rechnet Fath im Tennessee River aufgrund des Düngemitteleinsatzes in den Staaten damit, verstärkt Phosphate zu finden. Mehr Süßstoffe erwartet er auch aufgrund der Nahrungsgewohnheiten. "Die Reaktionen von Politik und Wirtschaft hielten sich beim ersten Projekt in Grenzen. Das gesellschaftliche Echo war aber riesig. Das Projekt soll auch einen Bewusstseinswandel beim Umgang mit Schadstoffen und Wasser wecken", sagt Fath.

Infos im Internet:rheines-wasser.eu