Schwarzwald-Baar Schwarzwald-Baar gibt auf der Datenautobahn Vollgas

Das regionales Glasfasernetz wird zügig ausgebaut. Der Bedarf an Internet-Geschwindigkeit in den Haushalten steigt extrem an

Schwarzwald-Baar – "Wenn wir 50 Megabit je Sekunde sagen, dann bekommen die Kunden das auch bei uns." Jochen Cabanis ist der Geschäftsführer des Zweckverbandes Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar. Er erklärt sich unmissverständlich auf Nachfrage des SÜDKURIER.

Und: Nach Informationen unserer Redaktion wird das Tempo im regionalen Datzennetz schon bald erhöht. Gut informierte Kreise gehen von einer Verdoppelung der Datenrate aus – und dies schon in den nächsten Wochen. Offiziell herrscht dazu allerdings noch Schweigen.

Die Internetgeschwindigkeit ist in den vergangenen Tagen bundesweit ins Gespräch gekommen, seit eine Studie etlichen Anbietern bescheinigt, schnelle Geschwindigkeiten zwar zu verkaufen aber diese Versprechungen zu den Datenraten nicht bis zum Heimcomputer der Kunden halten zu können.

Auch aus diesem Grund gibt der Landkreis seit drei Jahren Vollgas in der Region. Das Glasfasernetz wird in jede nur irgendwie mögliche Straße verlegt, vielen Bürgern ist zudem auch längst klar: Es geht dabei nicht nur um blankes Tempo beim Surfen im weltweiten Datennetz. Es geht dabei auch ganz unabänderlich um die Vermögenswerte der Familien.

Wer eine Eigentumswohnung finanziert hat oder es gar zum eigenen Häuschen geschafft hat, der weiß, wovon die Rede ist. "Immobilien sind heute ohne einen Hochgeschwindigkeitsanschluss bis zu 15 Prozent weniger wert ohne schnelles Internet", so ein Immobilienmakler aus Villingen-Schwenningen.

Genau der Begriff des schnellen Internets wird aber gerne gedehnt. Was vor zehn Jahren schnell war, etwa DSL, ist heute langsam. Das hängt mit dem veränderten Nutzerverhalten der 206 000 Einwohner im Kreis zusammen.

Die Digitalisierung des Alltags sieht oft so aus: Der eine Ehepartner arbeitet noch daheim am Computer, ein oft datenintensiver Vorgang. Der andere Partner schaut Fußball auf dem Tabletcomputer. Die Kinder laden Videos hoch und telefonieren. Experten sagen, dass sich diese Entwicklungen weiter zuspitzen werden. Manche prophezeien einen sich pro Jahr verdoppelnden Bedarf an Datenrate in Privathaushalten.

An Firmenadressen sind diese Tendenzen längst exponenziell. Maschinenwartung, virtuelle Abteilungskonferenzen oder das Bevorraten umfangreicher Online-Kataloge für Kundschaft sind nur drei Beispiele.

Dabei steht die Gesellschaft vor dem nächsten digitalen Sprung. Stromanbieter wollen bald schon auf den Stromzähler in den einzelnen Häusern zugreifen, ein Ableser, der an der Türe klingelt, ist dann nicht mehr nötig. Das Energiemanagement auch in den Privathaushalten steht vor dem nächsten Quantensprung. Die Spülmaschine dann laufen lassen, wenn der Strom am günstigsten ist, solche Steuerungsmöglichkeiten erfordern unter andrem hohe Datengeschwindigkeiten.

Noch ein Beispiel: Der digitale Kühlschrank kommt. Wer als Familie für die Senioren einkaufen muss, kann solche Systeme sinnvoll einsetzen. Ist noch Milch da, wurde der Lieblingskäse des Großvaters am Vorabend verspeist? Für Serviceanbieter wie Caritas oder Arbeiterwohlfahrt, die heute schon solche Aufträge erledigen, spart die Digitalisierung Weg, Zeit und damit Kosten. Das macht sich schlussendlich im strapazierten Gesundheitssystem entlastend bemerkbar.

Beispiele wie diese gibt es viele. Das Glasfasernetz ist das technologische Rückgrat für diese Entwicklung. Die 50 Megabit je Sekunde, welche der Breitbandzweckverband jetzt herstellt, sind nur der Einstieg. Es gibt nach Erkenntnissen des SÜDKURIER aktuell klare Hinweise darauf, dass das Tempo auf der Schwarzwald-Baar-Datenautobahn bald schon erhöht werden könnte.

Zum Vergleich: Der schnellste DSL-Anschluss endete bei 16 Megabit je Sekunde. Weil diese Datenverträge oft über Kupfer- oder Koaxkabel liefen, war die Geschwindigkeit beim Abnehmer oft nicht mehr so hoch wie ursprünglich. Genau dies ist der Vorteil des Glasfasernetzes: Stabiles Tempo, welches durch den Betreiber ohne weiteren Ausbau jederzeit erhöht werden kann.

Der Landkreis steht mit seinen 20 Gemeinden hinter dem Projekt. 2025 soll das Projekt abgeschlossen sein. Dann soll erklärtermaßen jedes Gebäude im Landkreis einen Gasfaseranschluss haben. Experten bezeichnen dies als FTTB. Glasfaser (englisch: Fibre) ans (to the) Gebäude (Building). "Das Ziel ist es, überall im Landkreis dieselbe Netz-Geschwindigkeit herzustellen", sagt Jochen Cabanis.

Innerhalb der kommenden zehn Jahre sollen 250 Millionen Euro in die Planung, Bau und den Betrieb des Glasfasernetzes investiert werden, so Geschäftsführer Jochen Cabanis. Bis 2018 soll ein so genanntes Backbone-Netz mit einer Länge von 352 Kilometern fertiggestellt sein. Der Backbone ist die Hauptleitung für die Schwarzwald-Baar-Autobahn. Von hier werden die einzelnen Ortsnetze abgezweigt.

Der Kreistag des Schwarzwald-Baar-Kreises beauftragte die Verwaltung in der Sitzung am 23. Juli 2012, eine flächendeckende Planung zum Aufbau eines interkommunalen Glasfaser-Passiv-Netzes in Angriff zu nehmen.

Die Planung wurde vom Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz als Modellprojekt mit einem Fördereinsatz von 50 Prozent unterstützt. Die Modellhaftigkeit lag vor allem darin begründet, dass neben den topografisch schwierigen Gegebenheiten des Landkreises möglichst die Infrastrukturen Dritter in das kommunale Backbone-Netz synergetisch einbezogen und die als Lückenschlüsse zu bauenden Abschnitte auf ein Minimum reduziert werden sollten.

Selbst kleinste Ortschaften profitieren vom Glasfaser-Netz im Kreis. Lange Zeit unverkäufliche Grundstücke in Mistelbrunn und Hubertshofen waren plötzlich verkauft, als der Glasfaseranschluss da war.

Netzausbau