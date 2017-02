Schwarzwald-Baar Schwarzwald-Baar-Klinikum schreibt schwarze Zahlen

Der Überschuss, den das Schwarzwald-Baar-Klinikum erneut erzielt hat, dient zur Personalaufstockung. Außerdem wird in Gebäude und Medizintechnik investiert, heißt es im Bilanzgespräch.

Schwarzwald-Baar – Das Schwarzwald-Baar-Klinikum wird das vergangene Geschäftsjahr mit einem positiven Ergebnis abschließen. Das sagte Klinik-Geschäftsführer Matthias Geiser bei einem Bilanzgespräch. Damit schreibt das Klinikum im zweiten Jahr schwarze Zahlen. Den Überschuss investiert das Klinikum unter anderem in Personalaufstockung im pflegerischen und medizinischen Bereich.

Zwar konnte Geiser noch keine genauen Zahlen vorlegen. "Aber wir haben 2016 die Aufwendungen für Zins, Tilgung und Abschreibungen sowie einen Überschuss erwirtschaftet", so Geiser. Das positive Jahresergebnis wird laut Klinikleitung sowohl in Personalaufstockung als auch Gebäude und Medizintechnik investiert. Wie Geiser sagt, wurde das Personal seit 2015 um 72 Mehrstellen aufgestockt. "Die Hälfte davon im Pflegebereich, ein Drittel im ärztlichen Dienst." Die restlichen Stellen wurden auf andere Bereiche, etwa im Transportdienst, verteilt. Die Personalaufstockung bedeutet für das Schwarzwald-Klinikum einen Kraftakt. Nicht nur, weil auch im Gesundheitssektor der Fachkräftemangel um sich greift und es immer schwieriger wird, fachlich qualifiziertes Personal zu bekommen. Gemessen am Basisfallwert, einem wirtschaftlichen Berechnungswert, übersteigen die Personalkosten diesen Wert um zehn Prozent. "Hier muss sich dringend etwas ändern, eine Erhöhung des Basisfallwertes ist allerdings bislang gesetzlich ausgeschlossen", so Geiser. Der ärztliche Direktor des Schwarzwald-Baar-Klinikums, Professor Ulrich Fink, wies auf die größten Investitionen auf dem medizinischen Sektor hin. Dazu gehörte die Anschaffung des computerunterstützen Operationsrobotersystems Da Vinci sowie ein Positronen-Emissions-Computertomographen, kurz PET-CT für die Radiologie und Nuklearmedizin zur Diagnostikverbesserung bei Tumorerkrankungen.

Am Standort Donaueschingen sollen in diesem Jahr die letzten Stationen vom Drei-Bett- auf den Zwei-Bett-Standard umgebaut werden. Zudem werden die Nasszellen in den Zimmern saniert. Außerdem sollen zwei Stationen für die Belange in der Altersmedizin ausgebaut werden. Wie Fink erläuterte, soll die Behandlung älterer Patienten, die beispielsweise aufgrund eines Sturzes mit einer Verletzung eingeliefert werden, mit der Behandlung anderer Erkrankungen verknüpft werden. Ausgebaut wurde auch die Kinder-Chirurgie. "Wir können in der Kinder-Chirurgie alles abdecken, was notwendig ist", sagte Geiser.

Die Kinder-Chirurgie wurde als eigenes Zentrum in die Kinderheilkunde integriert und Avraam Mastorakis zum Chefarzt der Kinder-Chirurgie ernannt.

Die Patienten

Die Fallzahlen am Schwarzwald-Baar-Klinikum sind 2016 gegenüber dem Vorjahr weiter gestiegen. Im stationären Bereich wurden knapp 50 000 Patienten versorgt, 230 mehr als 2015. 163 700 Patienten wurden ambulant behandelt (Vorjahr: 147 200). Auch die Zahl der Neugeborenen stieg weiter an. Im vergangenen Jahr kamen 2292 Babys im Schwarzwald-Baar-Klinikum zur Welt. 2015 waren es 2248. In der Notaufnahme bleibt die Zahl der Patienten auf hohem Niveau stabil. (spr)