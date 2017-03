Schwarzwald-Baar Schwarzwald-Baar-Klinikum investiert eine Million Euro  Neuer Apparat lässt Tumore leuchten

Am Schwarzwald-Baar-Klinikum wurde ein neues Gerät zur frühzeitigen Entdeckung und Lokalisierung bösartiger Tumorerkrankungen in Betrieb genommen. Der Positronenemissions-Computertomograph (PET-CT) vereint die bildgebende Technologie der Computer-Tomographie (CT) mit einem nuklearmedizinischen Verfahren.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Am Mittwochabend stellten Professor Ulrich Fink, Chefarzt der Radiologie, dessen Oberarzt Jochen Talazko und Professor Paul Graf La Rosée, Chef der Inneren Medizin II, das Gerät vor.

Wie Oberarzt Jochen Talazko erläuterte, wird dem Patient zunächst eine mit einer winzigen Menge radioaktiver Marker versetzte Zuckerlösung injiziert, die sich über den Stoffwechsel in den Körperzellen verteilt. Da Tumorzellen im Gegensatz zu gesunden Körperzellen eine stärkere Stoffwechseltätigkeit und dadurch einen erhöhten Zuckerverbrauch haben, werden die radioaktiven Zuckermoleküle vermehrt in den bösartig veränderten Zellen gespeichert. Über die Bildgebung des CT ist diese Anhäufung als leuchtender Fleck zu erkennen. Die Untersuchung in der Röhre dauert zwischen 20 und 25 Minuten.

Für die Mediziner hat der Einsatz dieses neuen, eine Million Euro teuren Geräts gleich mehrere Vorteile. Wie Professor Paul Graf La Rosée, Chefarzt der Onkologie, erläutert, ist die neue Diagnostikmöglichkeit „ein großer Gewinn für die Patienten. Wir können jetzt Dinge sehen, die wir vorher nicht gesehen haben.“ So kann mit dem PET-CT ein bösartiger Primärtumor präziser und schneller aufgespürt und die geeignete Therapieform, Operation, Bestrahlung oder Chemotherapie, gezielter eingesetzt werden.

Die Mediziner können zudem erkennen, ob ein Tumor bereits gestreut hat und sich für oder gegen eine Operation entscheiden. Auch, wenn Metastasen erkennbar sind, ist die neue Technik hilfreich beim Aufspüren des Primärtumors. Außerdem kann das Gerät zur Therapiekontrolle eingesetzt werden. „Wenn man nach einer erfolgten Therapie ein PET-CT macht und man sieht nichts mehr leuchten, ist der Tumor nicht mehr aktiv.“

Angewandt wird die PET-CT-Technologie derzeit schwerpunktmäßig bei Patienten mit Lungen- und bei ausgewählter Fragestellung auch bei Lymphdrüsenkrebs. „Später soll das Aufgabenfeld erweitert werden, beispielsweise auf die Diagnostik von Prostatakarzinom“, so Ulrich Fink. Wie der Chefarzt der Radiologie, erklärt, ist die Radiologie im Schwarzwald-Baar-Klinikum mit der Anschaffung dieses Gerätes, das dem modernsten Stand der Technik entspricht, jetzt komplettiert. Die Anschaffung des Apparates wurde bereits beim Bau des neuen Klinikums berücksichtigt und ein extra Raum bereits geplant. „Jetzt war der richtige Zeitpunkt für die Beschaffung.“

Wie Robert Roesch, kaufmännischer Direktor des Klinikums, betont, wurde die Anschaffung des einer Million Euro teuren PET-CT vollständig aus Eigenmitteln des Klinikums bewältigt.