Schwarzwald-Baar Schwarze Perfektion und bunte Vielfalt im Museum Art Plus

Schwarze Perfektion und bunte Vielfalt im Museum Art Plus

Von Pierre Soulages bis Alfonso Hüppi: Eine Vorschau auf das Ausstellungsprogramm in dem Donaueschinger Kunstmuseum

Ein „vielschichtiges Ausstellungsprogramm mit hochkarätigen Positionen internationaler zeitgenössischer Kunst“ kündigt das Museum Art Plus an.

Im Blickpunkt steht dabei die neue große Jahresausstellung mit dem Titel: „Leidenschaft – Passion“. Sie beginnt am 19. Februar und stellt bis Anfang kommenden Jahres das Schaffen des Malers Pierre Soulages in den Mittelpunkt. Der 1919 im französischen Rodez geborene Künstler gehört laut Vorschau zu den bedeutendsten und einflussreichsten französischen Künstlern der Gegenwart und ist einer der letzten lebenden Vertreter einer Künstlergeneration, die die Kunst nach dem Zweiten Weltkrieg revolutionierte.

„Schon in den 1940er-Jahren hat er sich ausschließlich der abstrakten Kunst verschrieben und setzt sich seitdem vor allem mit der Farbe Schwarz intensiv auseinander. Seit den 1970er Jahren malt er ausschließlich monochrom schwarze, pastose Bilder, in deren Oberflächen er mit unterschiedlichen Werkzeugen tiefe Linien und Furchen zieht“, erläutern die Ausstellungsmacher. Diese so genannten „Outrenoirs“, die das Licht auf einzigartige Weise reflektierten, bilden laut Mitteilung den Schwerpunkt der Ausstellung.

Dem Werk von Pierre Soulages werden die beiden zentralen Ausstellungsräume im Erdgeschoss gewidmet sein. In den übrigen Räumlichkeiten werde das Museum zwei- und dreidimensionale Arbeiten weiterer internationaler Künstler zeigen – wobei sich das Schwarz durch die gesamte Ausstellung ziehen werde.

Parallel hierzu wird übers Jahr hinweg der 2-Raum des Museums mit weiteren Ausstellungen bespielt. Dort ist noch bis zum 26. März die Ausstellung „Karolin Bräg – Museum wurde es immer schon genannt...“ zu sehen, die sich mit der Geschichte des Museumsgebäudes und seiner Wahrnehmung in der Donaueschinger Bevölkerung im Verlauf seiner langen Geschichte beschäftigt.

Ihr folgt ab dem 9. April die Ausstellung „Camill Leberer“, so die Museumsverantwortlichen weiter. Sie biete einen konzentrierten Querschnitt des vielschichtigen Schaffens des 1953 geborenen Stuttgarter Künstlers. „In erster Linie ist Leberer Bildhauer, doch interessieren ihn besonders die Schnittstellen zwischen den Kunstgattungen, deren Grenzen er immer wieder überschreitet, insbesondere diejenige zwischen Skulptur, Malerei. Neben Stahl und Farbe arbeitet Leberer bevorzugt mit Glas sowie transparentem Kunststoff und Papier. Letztere verleihen seinen Arbeiten eine schwebende Leichtigkeit“, heißt es in der Ankündigung des Museums.

Eine weitere Ausstellung im 2-Raum sei ab dem 2. Juli dem Künstlerehepaar Lothar Quinte und Sibylle Wagner gewidmet. Lothar Quinte sei einer der bedeutendsten Vertreter der Op-Art-Bewegung in Deutschland gewesen: „Nach Anfängen im Informel fand er in den 1960er-Jahren zur Konkreten Kunst, jedoch ohne die gestalterische Härte, die dieser Kunstform sonst zu eigen ist. Quintes Bilder strahlen eine eigentümliche Poesie aus, welche die konstruktiven Formen zum sinnlichen Erlebnis werden lässt.“

Im Zentrum der künstlerischen Arbeit von Sibylle Wagner, die von 1987 bis zu seinem Tod im Jahr 2000 mit Lothar Quinte verheiratet gewesen sei, stehe das Licht und die Wahrnehmung von Farbe. Wie Camill Leberer arbeite auch sie an den Übergangszonen zwischen den Gattungen und verbinde Malerei mit Installation und Fotografie. Dabei setzt sie eine große Bandbreite an Materialien ein, darunter insbesondere Plexiglas.

Im Herbst gibt es eine weitere Ausstellung im 2-Raum. Im Rahmen der Donaueschinger Musiktage werden dort vom 19. Oktober an Klanginstallationen und Soundobjekte der in Berlin lebenden griechischen Komponistin und Klang-Künstlerin Marianthi Papalexandri zu sehen und zu hören sein: „Die Arbeiten der mit zahlreichen Preisen und Stipendien gewürdigten Allround-Künstlerin bewegen sich zwischen Sound Art, musikalischer Komposition, visuellen Objekten und Performance und erforschen die Faktoren, die diese Kunstformen verbinden.“

Diese Schau wird dann am 12. November im 2-Raum abgelöst von der Ausstellung „Alfonso Hüppi“. Der zweimalige Documenta-Teilnehmer und vielfach ausgezeichnete Künstler aus Baden-Baden arbeitet seit den 1980er-Jahren bevorzugt im Medium Malerei: „Als Bildgrund verwendet er einfache Materialien wie Holzbretter, die er zu Reliefs arrangiert. Meist prägen klare geometrische Formen wie Kreis, Rechteck und Dreieck seine Kompositionen. Dabei nimmt er auf die klassischen Bildbegrenzungen keine Rücksicht“, so das Museum.