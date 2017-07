Schwarzwald-Baar Schulen helfen bei der Berufswahl

Erneut Boris-Berufswahl-Siegel vergeben: Schulen machen besondere Angebote für die Berufsfindung ihrer Schüler.

Sechs Schulen der Region sind in einer Feierstunde für ihre besonderen Bemühungen und Programme für die Berufsfindung ihrer Schüler von der Industrie- und Handelskammer (IHK) und der Handwerkskammer ausgezeichnet worden. Das Boris-Berufswahl-Siegel Baden-Württemberg, das in diesem Jahr bereits zum zehnte Mal vergeben wurde, bescheinigt den Schulen, dass diese mit besonderen Projekten zur Berufs- und Studienorientierung und der Förderung des Austausches zwischen Schule und Wirtschaft zur Transparenz beitragen und den Schülern dadurch die Berufsfindung erleichtern.

In diesem Jahr waren auch zwei Villinger Schulen unter den Siegelträgern. Erstmals zertifiziert wurde das Gymnasium am Romäusring, dem Alexander Fritz von der IHK in seiner Laudatio eine besondere Professionalität bescheinigte. Völlig zu Recht erhalte das Gymnasium das Siegel, denn dort werde das Leitbild „Das eigene Leben gestalten“, das sich die Schule selbst gegeben hat, täglich gelebt, so Fritz. Den Verantwortlichen am Gymnasium Tipps zur Verbesserung zu geben sei fast unmöglich gewesen. „Die machen alles richtig“, bescheinigte Fritz der Schule.

Gleichermaßen lobte der IHK Bildungsberater die Villinger St. Ursula-Schule, die zur erneuten Zertifizierung anstand. Mit zwei sehenswerten Projekten führe man an der St. Ursula Schule die Schüler frühzeitig an die Berufswelt heran, lobte Fritz. Zum einen betreiben die Schüler dort mit der „Fair-Trade-Tüte“ eine Schülerfirma, die beim Handel mit Produkten aus fairem Handel alle Bereiche eines kleinen Unternehmen abbilde. Außerdem habe man an der Schule immer wieder Studienbotschafter zu Gast, die aus dem Alltag verschiedener Studiengänge berichten.

Als eine echte Erfolgsgeschichte bezeichnete Projektleiter Alexander Urban die Siegelvergabe insgesamt. Ein klares Indiz hierfür seien die knapp 1300 vergebenen Siegel für die Erst- und Rezertifizierungen der vergangenen zehn Jahre.