Schwarzwald-Baar Schnee kehrt mit Macht zurück: Neuschnee überrascht Menschen im Schwarzwald

Gut zehn Zentimeter Neuschnee überraschen heute früh die Menschen im Schwarzwald. In den Höhenlagen von Furtwangen und Triberg fällt die weiße Pracht besonders üppig. Mit vielen Bildern und Video!

In Villingen sind Wege, Straßen und Dächer verschneit. Wo vor wenigen Tagen die Rasenmäher zum ersten Mal in diesem Jahr brummten, liegt nun wieder eine geschlossene Schneedecke.Das Wetter ist nicht nur gefährlich für Autofahrer im morgendlichen Berufsverkehr, die bereits Sommerreifen aufgezogen haben. Auch die Ntaur leidet - erste Blüten sind bereits erfroren, jetzt droht Schneebruch.Auch in Villingen meldete sich der Winter mit Schnee und Kälte zurück, wie die Kollegen dort in diesem Video zeigen.