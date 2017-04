Schwarzwald-Baar SÜDKURIER-Leserreise: Auf Sommertour an den Oberrhein

Im Juni startet die sechste SÜDKURIER-Leserreise. Zur Auswahl stehen drei schöne Ausflugsvarianten. Das Ziel der bestimmen wieder unsere Leser.

Schwarzwald-Baar – Warum ist es am Rhein so schön? Die Frage stammt aus einem alten Volkslied – und die entsprechenden Antworten darauf können die Teilnehmer der nächsten SÜDKURIER-Leserreise Ende Juni am Oberrhein selbst entdecken. In welcher Variante diese sechste Tagestour in Zusammenarbeit mit dem Niedereschacher Busunternehmen Petrolli zu Beginn des Sommers verlaufen wird, darüber entscheiden auch dieses Mal wieder die Leser vorab per Telefonabstimmung.

Das Besondere: Für diese SÜDKURIER-Leserreise haben sich die Petrolli-Experten ein neues Konzept überlegt. Alle drei attraktiven Routenvorschläge beinhalten ein Drei-Gänge-Menü im Winzersaal in Achkarren im südwestlichen Kaiserstuhl. „Kreiert wird das Menü vom Team der Achkarrer Krone. In der vierten Generation verwöhnt Familie Schüssler hier die Gäste mit regionalen und saisonalen Köstlichkeiten“, heißt es vom Petrolli-Team.

Und noch ein Element ist allen drei Reisevorschlägen gemeinsam: Nach dem Mittagessen erwartet die Teilnehmer eine Verkostung von sechs ausgewählten Weinen der Achkarrer Winzergenossenschaft. Wenn man in einer berühmten Weingegend unterwegs ist, bietet es sich wunderbar an, die örtlichen Erzeugnisse auch zu probieren.

Aber mit welchem Programm das Mittagessen und die Weinprobe kombiniert werden sollen, ist Sache der SÜDKURIER-Leser. Sie stimmen telefonisch darüber ab, welche Reisevariante umgesetzt wird. Soll es eine gemütliche Fahrt auf dem exklusiv gecharterten Schiff in Breisach sein, um ganz entspannt die Landschaft zu genießen? Oder eine Rundfahrt ins Elsaß und hoch in die Vogesen, entlang der aussichtsreichen Pass-Straße „Route des Crêtes“? Oder lockt doch eine Rundfahrt in der sommerlichen Kaiserstuhl-Region, wo eine örtliche Reiseleitung Besonderheiten der Gegend erklärt?

Doch egal für welchen Ausflug sich die Mehrheit der Leser am Ende entscheidet: Stets im Programm enthalten ist die Reisebegleitung, die sich um das Wohl der Teilnehmer an Bord kümmert, und ferner pro Teilnehmer ein Sektfrühstück sowie ein Überraschungsgeschenk als Andenken an einen schönen Ausflug. Die Aktion SÜDKURIER-Leserreisen ist übrigens nach wie vor sehr beliebt: Bei der jüngsten Reise zur Mandelblüte in der Pfalz waren zum Beispiel 250 Teilnehmer mit von der Partie.

Die Abstimmung über das Ziel der Leserreise läuft nach bewährtem Muster ab: Ab dem heutigen Mittwoch können die Leser mit einem Anruf unter einer der drei unten angegebenen Telefonnummern für ihr Wunschziel stimmen. Nach Ablauf der Abstimmung wird das ausgewählte Ziel bekanntgegeben. Erst danach können Teilnehmerplätze gebucht werden.

So geht es auf Tour

Das Ziel der SÜDKURIER-Tagesreise im Juni bestimmen wieder unsere Leser. Ab heute, 5 Uhr, sind die Telefone freigeschaltet. Rufen Sie an unter:

01379/370 500 – 79 für Schifffahrt

01379/370 500 – 81 für Elsaß

01379/370 500 – 82 für Kaiserstuhl pur

- und nennen Sie das jeweilige Stichwort, Ihren Namen und Ihre Telefonnummer. Ein Anruf kostet je 50 Cent aus dem Festnetz der Deutschen Telekom, Mobilfunktarife können abweichen. Die Telefone sind bis Montag, 1. Mai, 20 Uhr, geschaltet. Wohin die Reise gehen wird, wird dann in den folgenden Tagen bekanntgegeben.

Wohin soll die nächste SÜDKURIER-Leserreise führen?