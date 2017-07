Schwarzwald-Baar-Kreis SÜDKURIER-Leser genießen die Vogesen

Bei der SÜDKURIER-Leserreise mit dem Reiseunternehmen Petrolli führte der Weg zu den französischen Nachbarn. Eine moderierte Weinverkostung in Achkarren begeisterte die 200 Teilnehmer zudem.

Traumhafte Ausblicke über das Rheintal, historische Rückblicke auf die Geschichte von Deutschland und Frankreich und schmackhafte Einblicke in die badische Weinkultur, dazu die Begegnung mit einer echten Weinkönigin: Das waren die Höhepunkte der jüngsten SÜDKURIER-Leserreise, die 200 Teilnehmer in die Vogesen und an den Kaiserstuhl führte. Das Reiseunternehmen Petrolli aus Niedereschach-Fischbach organisierte die Tagesfahrt, bei der die Reiseteilnehmer unter anderem in den Genuss badischer Winzerkunst kamen.

Früh am Morgen ließen die Teilnehmer in vier Reisebussen den regnerischen Schwarzwald hinter sich. Am Ende der kurvenreichen Fahrt durch das Höllental lichteten sich die dunklen Regenwolken und gaben den Blick frei auf die Regionen Breisgau und Kaiserstuhl. Kurze Zeit später tauchte am Horizont das erste Reiseziel auf. Die Vogesen, das größte zusammenhängende Waldgebiet Frankreichs, erhob sich auf der westlichen Seite der Oberrheinischen Tiefebene. Vor der Fahrt durch die malerischen Ortschaften des Elsaß, das seit 2016 zusammen mit der Region Lothringen und Champagne-Ardenne die Region Grand Est bildet, stärkten sich die Gäste bei einem Frühstück mit Kaffee, Hefezopf und Sekt. "Ich habe diese Reise von meinem Sohn geschenkt bekommen", strahlte Anna Weisser, die sich Kaffee und Zopf schmecken ließ.

Die Route de Crêtes, die Kammstraße durch die Vogesen, ist eine der schönsten Pass-Straßen der Welt. Sie verläuft knapp unterhalb des Gipfelkamms und wurde im Ersten Weltkrieg von den französischen Truppen als Versorgungsstraße und zur besseren Truppenbewegung angelegt. Während sich die Busse auf der kurvenreichen Pass-Straße immer weiter bis auf rund 1200 Meter in die Höhe schraubten, gab die dichte Bewaldung immer wieder den Blick frei auf die Weite der Rheinebene, die eingebettet zwischen den Vogesen und dem Schwarzwald liegt.

Nicht allein wegen der grandiosen Aussicht war der Hartmannswillerkopf Haltepunkt. Im Ersten Weltkrieg, dessen Ende sich nächstes Jahr zum 100. Mal jährt, war der Hartmannsweilerkopf eines der wichtigsten strategischen und deshalb heftig umkämpften Ziele der deutschen und französischen Truppen. Rund 30 000 Soldaten verloren dabei ihr Leben. Heute mahnt eine Gedenkstätte an die Wahrung des Friedens.

Weiter ging die Fahrt durch üppige Fauna bis zum großen Belchen, der mit 1424 Metern höchsten Erhebung der Vogesen, und nur unwesentlich kleiner als der Feldberg mit seinen 1493 Metern. Hier machte sich die Höhe nicht nur an den Temperaturen bemerkbar. Bei grade mal 14 Grad hüllte sich der Grand Ballon in dichten Nebel.

Das änderte sich schlagartig, als der Konvoi seinen Weg über die Col de la Schlucht (Schluchtpass) wieder in tiefere Gefilde lenkte. Vorbei am Münstertal, das nicht nur wegen seines aromatischen Weichkäses, sondern auch für seine vielen Störche bekannt ist, die im Sommer hoch über den Dächern der Gemeinde thronen, steuerte die Reisegesellschaft die Gemeinde Achkarren am Kaiserstuhl an. Dort erwartete die Schar der Reiseteilnehmer aus dem gesamten Schwarzwald-Baar-Kreis passend zu einem mehrgängigen Menü eine Auswahl der besten badischen Weine aus dem Herzen des Kaiserstuhls. Immer im Blick der Gäste: Der Schlossberg, das primäre Anbaugebiet der Gemeinde Achkarren. Hier wächst aufgrund der prädestinierten sonnigen Lage nicht nur ein vorzüglicher, sondern aufgrund des Vulkangesteins auch gehaltvoller Wein. Die Erläuterungen zu den badischen Weinsorten nahm eine echte Weinkönigin vor. Isabella Vetter war badische Weinkönigin 2015/16. Sie gab fundierte Erläuterungen zu den edlen Tropfen, die wahlweise bernsteinfarben, rosé oder tiefrot im Glas schimmerten. Die 24-Jährige verstand es, den SÜDKURIER-Lesern die Besonderheiten des Rebensaftes zu erläutern.

"Ich bin froh, dass sich die Leser für diese Reise entschieden haben. Es war ein rundum gelungener Tag. Alles hat bis ins Detail geklappt", resümierte Erwin Eckert aus Villingen am Ende des Tages. Damit sprach er den übrigen Teilnehmern aus der Seele, die mehrfach anklingen ließen: "Wir sind bei der nächsten SÜDKURIER-Leserreise gerne wieder mit dabei."