Schwarzwald-Baar SPD beteiligt sich an Protest gegen AfD-Landesparteitag in Triberg

SPD beteiligt sich an Protest gegen AfD-Landesparteitag in Triberg

Ortsverein Villingen-Schwenningen unterzeichnet Triberger Erklärung – und appelliert auch an CDU, Freie Wähler und FDP

Schwarzwald-Baar (jdr) Die Alternative für Deutschland (AfD) hat sich das Triberger Kurhaus als Veranstaltungsort für ihren Landesparteitag am 13. und 14. Mai ausgesucht. Während unter anderem Gewerkschafter und das Bündnis VS ist bunt mit einem Kulturfest am 13. Mai auf dem Triberger Marktplatz gegen AfD-Parteitag Flagge zeigen wollen, sind die Sozialdemokraten auf politischem Terrain aktiv.

So ließ die SPD im Triberger Gemeinderat jüngst eine „Triberger Erklärung“ zur Unterschriftensammlung durch die Reihen gehen. Die Erklärung wendet sich „gegen Rassismus und Nationalismus“ und protestiert gegen Parteien, die „in ihren Reihen nationalistische und nationalsozialistische Parolen verkünden lassen, um sich dann scheinheilig davon zu distanzieren“.

Nun hat sich auch der Ortsverein Villingen-Schwenningen dieser „Triberger Erklärung“ angeschlossen, wie die Sozialdemokraten aus dem Oberzentrum mitteilen.

Bei der jüngsten Vorstandssitzung der SPD VS habe generell die Vorbereitung einer Kundgebung am 13. Mai in Triberg im Vordergrund gestanden. „Anlässlich des AfD-Landeslistenparteitags beteiligt sich der SPD-Ortsverein an einem Sternmarsch, unterstützt durch die Kreis-SPD, Grünen und Gewerkschaften, durch die Innenstadt Tribergs um sich anschließend mit allen Organisationen auf dem Markplatz zu treffen“, teilen die Sozialdemokraten aus Villingen-Schwenningen mit.

Einhellig sei man der Meinung gewesen, dass alle demokratischen Parteien im Schwarzwald-Baar-Kreis nach Triberg kommen sollten und so wurde an CDU, Freie Wähler und FDP appelliert, ein Zeichen für Freiheit, Demokratie und Menschenrechte zu setzen.

Grund der Kundgebung sei die Ideologie der rechtspopulistischen AfD: „Alle unterstützenden Organisationen möchten ein Zeichen setzen gegen Rassismus und Nationalismus aber für die Europäische Einheit und Menschenrechte.“

Im Anschluss wollten die Organisatoren dem Bürgermeister der Stadt Triberg, also Gallus Strobel (CDU), die „Triberger Erklärung“ überreichen. Dieser zufolge glaubten die Unterstützer und Teilnehmer „an die Gültigkeit der Menschenrechte, wie sie im Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland für alle Menschen: Bürger, Einwohner, Flüchtlinge gleichermaßen verankert sind. So verbieten sich Rassismus, Diskriminierung, und Ausgrenzung von selbst.“