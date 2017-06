Schwarzwald-Baar-Kreis Rotes Kreuz und Diakonie wollen ihre Kräfte stärker bündeln

Schwieriger Markt für Hausnotruf und Pflege sowie Fachkräftemangel führt jetzt zu engerer Zusammenarbeit mit dem Ziel, die Angebote für Kunden und Patienten zu verbessern

Schwarzwald-Baar – Der Kreisverband Villingen-Schwenningen des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) und die Diakonie ambulant Schwarzwald-Baar bündeln ihre Kräfte: Sie intensivieren die seit Jahren bestehende, positive Zusammenarbeit. Vorhandene Ressourcen, Infrastruktur und Kompetenz sollen zum Wohle der Patienten und Kunden enger verzahnt werden, neue Synergieeffekte entstehen.

Die Bereiche Hausnotruf und ambulante häusliche Pflege sind auch im Schwarzwald-Baar-Kreis hart umkämpfte Märkte mit mehreren Anbietern. Die Angebote erfordern zugleich hohen Einsatz von Personal und auch von Technik.

Das bekam der DRK-Kreisverband zu spüren: Der Fachkräftemangel war die Ursache dafür, dass das Deutsche Rote Kreuz seinen erst 2011 gegründeten Pflegedienst Ende April dieses Jahres wieder einstellen musste. „Als kleiner Dienst waren wir die Leidtragenden der großen Herausforderung des Fachkräftemangels“, erklärte DRK-Kreisvorsitzender Jürgen Roth. Bei Personalengpässen hätte die Diakonie ambulant Schwarzwald-Baar allerdings immer schon ausgeholfen.

Für die Diakonie ist es wiederum personell schwierig, den von ihr betriebenen Hausnotrufdienst zu stemmen. „Wenn unsere Fachkräfte nachts raus müssen und dann noch den Tagdienst leisten müssen, können wir die vorgeschriebenen Ruhezeiten nicht einhalten“, berichtet Monika Fadhila, Fachlicher Vorstand der Diakoniepflege. Das DRK betreut im gesamten Schwarzwald-Baar-Kreis rund 1200 Menschen im Hausnotruf. Jürgen Roth: „Da sind wir Marktführer.“

Und die Diakonie ist in der ambulanten Pflege und Nachbarschaftshilfe stark vertreten. Mit vier Stationen in Villingen, Schwenningen und Bad Dürrheim versorgt sie rund 620 Menschen in der häuslichen Pflege, plus Trossingen mit 320 Menschen,, und kommt zuzüglich sonstiger Pflegeaufträge ebenfalls auf 1200 betreute Menschen.

Da lag der Schritt nahe, die sich ergänzenden Kompetenzen in einer Kooperation zu bündeln. „Eine Lösung, mit der ich sehr gut leben kann“, erklärte Elke Bettecken, stellvertretende DRK-Kreisvorsitzende und bis zur Auflösung für den DRK-Pflegedienst verantwortlich. Bettecken unterrichtet in Erste-Hilfe-Kursen, zum Beispiel auch speziell Senioren, und bot der Diakonie gleich die Durchführung der vorgeschriebenen Erste-Hilfe-Schulungen an.

Es ist allerdings noch viel im Entstehen begriffen. „Unser Ziel ist es, dass Menschen so lange wie möglich bei guter Lebensqualität zu Hause bleiben können“, so die Beteiligten. „Die Kunden können sich die angebotenen Leistungen quasi wie auf einer Speisekarte zusammenstellen“, erläutert Roth.

Kooperationsziele

Ein Ziel beider Partner ist es, der häuslichen Vereinsamung entgegenzuwirken und unter den Kunden eine stärkere Vernetzung zu erreichen. Weiter sollen den Kunden mehr Freizeitangebote und Kontakte zugänglich gemacht werden. Ein noch etwas ferneres Ziel ist die Schaffung selbstbestimmter Wohngemeinschaften, in denen mehrere Generationen leben und die von den DRK-Sozialpädagogen mitbetreut werden könnten. „Das muss aber alles bezahlbar sein“, verdeutlichte DRK-Kreisgeschäftsführer Winfried Baumann. Was diese Idee betreffe, wolle man deshalb erst einmal abwarten wie sich ein schon laufendes Projekt dieser Art in Mönchweiler entwickele .