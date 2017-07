Schwarzwald-Baar Rombach und Frei fordern raschen Ausbau der Polizeihochschule Villingen-Schwenningen

Die Region geht beim Thema neues Polizeipräsidium leer aus – jetzt soll Innenminister Strobl zumindest an anderer Stelle etwas für das Oberzentrum tun

Innenminister Thomas Strobl (CDU) soll die Ausbaupläne für die Hochschule für Polizei in Villingen-Schwenningen jetzt vorantreiben und konkrete Ausbauvarianten sowie Pläne für das künftige Betriebskonzept vorlegen. Das fordern Strobls Parteifreunde, der Landtagsabgeordnete Karl Rombach und der Bundestagsabgeordnete Thorsten Frei, jetzt in einem Brief an den Minister. Zudem müsse für die Unterbringung der zahlreichen Polizei-Studenten eine langfristig tragfähige Lösung mit zusätzlichen Wohnkapazitäten gefunden werden.

Die Initiative von Rombach und Frei kommt kurz nach der Entscheidung der grün-schwarzen Koalition, den Sitz des künftigen regionalen Polizeipräsidiums nicht in Villingen-Schwenningen, sondern in Konstanz anzusiedeln. Es gehe nun darum, für die Polizeihochschule die Umsetzungsschritte festzuzurren, wie ein räumlicher Ausbau und eine inhaltliche Stärkung stattfinden werde.