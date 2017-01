Schwarzwald-Baar Regionaler Arbeitsmarkt trotzt dem Winter

Der regionale Arbeitsmarkt zeigt sich – unüblich für die Saison – robust. Das geht aus der Dezember-Bilanz der Agentur für Arbeit Rottweil-Villingen-Schwenningen hervor. Demnach sank die Zahl der offiziell registrierten Arbeitslosen im Vormonat sogar leicht ab, während deren Zahl sonst erfahrungsgemäß um diese Jahreszeit klar ansteigt.

Konkret verzeichnete die Agentur für Arbeit Ende Dezember in der Region 8085 arbeitslose Menschen – das sind 25 weniger als noch im November. „Der Rückgang der Arbeitslosigkeit gegenüber dem Vormonat November ist in 2016 auch auf die zunächst noch milde Witterung ohne Schneefall zurückzuführen", so Agenturchefin Erika Faust in einer Mitteilung. Das sei anders als in einigen Vorjahren, als witterungs- und saisonbedingte Zunahmen beobachtet worden seien.

Unterm Strich verbucht die Agentur in den drei Landkreisen Schwarzwald-Baar, Rottweil und Tuttlingen eine aktuelle Arbeitslosenquote von 3,0 Prozent. Zum Vergleich: Im Dezember vor einem Jahr lag die amtliche Arbeitslosenzahl noch bei 8320 und die Quote bei 3,1 Prozent.

Freilich handelt es sich bei diesen Monatszahlen stets um Momentaufnahmen. Dahinter verbirgt sich eine erneut große Dynamik auf dem Arbeitsmarkt: Es war wieder jede Menge los bei der Agentur – was auch ein Hinweis auf viele befristete Beschäftigungsverhältnisse etwa in Zeitarbeit sein dürfte.

"Es meldeten sich 2625 Männer und Frauen erstmals oder erneut arbeitslos, 1030 unmittelbar aus vorheriger Erwerbstätigkeit", heißt es im Bericht. Und weiter. "Dem standen 2660 Abmeldungen aus der Arbeitslosigkeit gegenüber. Davon nahmen 750 Männer und Frauen eine Beschäftigung auf sowie 630 weitere eine Ausbildung, Qualifizierung oder Trainingsmaßnahme."

Arbeitskräfte sind weiterhin gefragt: 1560 neue Stellenangebote wurden der Agentur im Laufe des Dezembers gemeldet – "ein Dutzend mehr als im Vormonat und sogar 200 mehr als im Vorjahr". Der Stellenbestand sei gegenüber November 2016 um 355 auf knapp 5130 gestiegen.

„Allein in den Fertigungsberufen sind dem Arbeitgeber-Service derzeit 2440 Stellenangebote bekannt sowie 690 für Verkehrs- und Logistikberufe, 610 für Gesundheits- und Pflegeberufe und 600 für kaufmännische, Vertriebs- und Büroberufe“, erläutert Agenturchefin Erika Faust in ihrem Bericht.