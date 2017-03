Schwarzwald-Baar Regionaler Arbeitsmarkt mit neuem Rekord

Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten steigt auf ein neues Allzeithoch.

Schwarzwald-Baar (sk/jdr) Die Agentur für Arbeit meldet einen neuen Rekord vom regionalen Arbeitsmarkt: "Rund 204 630 Männer und Frauen sind derzeit in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg sozialversicherungspflichtig beschäftigt – so viele wie nie zuvor", wird Agenturchefin Erika Faust in der März-Bilanz der Agentur zitiert. Sie beruft sich dabei auf die jetzt vorliegenden Ergebnisse der Beschäftigungsstatistik zum Stichtag 30. September 2016. Zum Vergleich: Aktuell wurden 4220 Beschäftigte mehr gezählt als im Juni 2016 und 3765 mehr als im September 2015.

Auch die jüngsten Zahlen aus dem März zeigen positive Tendenzen auf. Unter dem Strich sank der Bestand an offiziell registrierten Arbeitslosen gegenüber dem Vormonat um 230 auf nicht ganz 8400 Personen. Der Agenturbezirk, der die Landkreise Schwarzwald-Baar, Rottweil und Tuttlingen umfasst, liegt damit bei der Arbeitslosenquote von aktuell 3,1 Prozent weiterhin unter dem Landesschnitt von jetzt 3,7 Prozent. Noch ein Vergleich: Im März 2016 waren in der Region 9045 Arbeitslose gezählt worden, knapp 650 mehr als jetzt. Die Quote betrug in der Region vor Jahresfrist 3,4 Prozent.

Dazu passt der hohe Stand an offenen Stellen. 1655 Stellenangebote wurden der Agentur neu zur Besetzung gemeldet. Der Stellenbestand lag bei gut 6040 Angeboten, knapp 390 mehr als im Vormonat und 840 mehr als im Vorjahr.

"Erfreulich aus Sicht der Jugendlichen ist die für sie positive Entwicklung am Ausbildungsmarkt", wird Faust weiter zitiert. Seit Beginn des Beratungsjahres Anfang Oktober 2016 wurden der Agentur bereits mehr als 3800 Ausbildungsstellen gemeldet, 60 mehr als im gleichen Vorjahreszeitraum. Gleichzeitig haben sich 2375 junge Menschen als Bewerber vormerken lassen, etwa gleich viele wie im Vorjahr. Ende März suchten noch 1400 Bewerber eine Ausbildung. Ihnen standen 2465 unbesetzte Ausbildungsstellen zur Verfügung.