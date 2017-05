Schwarzwald-Baar-Kreis Reformation oder: Welchen Sinn die Freiheit heute hat

200 Gäste feiern gemeinsam. Prominente Referenten überraschen dabei mit vielfältigen Einblicken.

Schwarzwald-Baar – 500 Jahre Reformation: Aus diesem Anlass lud der evangelische Kirchenbezirk Villingen zur großen Nacht der Freiheit ins Münsterzentrum. Rund 200 Gäste bekamen neben gutem Essen und musikalischer und kabarettistischer Unterhaltung unterschiedliche Blickwinkel zum Thema Freiheit serviert.

Was ist Freiheit? Diese Frage stand im Mittelpunkt der Abendveranstaltung, die Dekanstellvertreter Pfarrer Peter Krech und die Mitglieder der Projektgruppe organisierten. Schnell wurde deutlich, Freiheit ist kein fest definierbarer Begriff. Freiheit hat viele Gesichter. Ein Spaziergang mit dem Hund, gutes Essen, sich frei bewegen, entscheiden und seine Meinung offen kundtun können, das alles ist Freiheit. Geladene Persönlichkeiten gaben in Impulsinterviews mit Dekanatsreferent Hans-Peter Mattes Einblicke, wie ihnen Freiheit oder auch der Verlust von Freiheit im Beruf begegnet.

Als Kinder- und Jugendpsychologin sieht Petra Brenneisen-Kubon, wie Freiheit verloren geht, wenn Kinder und Jugendliche den Halt in der Familie und damit auch Werte verlieren. Michael Eich arbeitet in der Justizvollzugsanstalt Rottweil. "Ich habe täglich mit Menschen zu tun, die ihre Freiheit verspielt haben und sie abgeschnitten von Familie, Partner und Kindern hinter dicken Gefängnismauern sitzen." Wie Menschen ein Stück persönliche Freiheit verlieren, sieht Anita Neidhart-März vom Diakonischen Werk. "In einer Krise, beispielsweise bei Arbeitslosigkeit, schwindet das Selbstwertgefühl."

Aus religiöser Sicht bedeutet Freiheit "so sein zu können, wie ich bin", wie es der katholische Dekan Josef Fischer in der zweiten Gesprächsrunde formulierte. Auch die Ökumene sei ein Stück Freiheit, wobei er einschränkte, dass die Ökumene ohnehin eine immer geringere Rolle spiele. "Bei Menschen bis 50 Jahre spielt das keine Rolle, die leben ohnehin ökumenisch."

Landrat Sven Hinterseh äußerte sich froh darüber, dass das Grundgesetz regelt, dass jeder seinen Glauben und seine Religion leben darf. "Christ sein" ist die Freiheit für Prälatin Dagmar Zobel. "Allerdings bedeutet Christ sein nicht nur Freiheit sondern auch, Verantwortung zu übernehmen."

Zwischen Freiheit und Verantwortung spielt sich auch das Leben von Grünen-Politikerin Martina Braun ab. Als Landwirtin hatte sie die Freiheit auf dem Bauernhof, gleichzeitig aber auch Verantwortung gegenüber der Natur und den nachfolgenden Generationen. Als Politikerin habe sie sich wiederum häufig an ein enges Terminkorsett zu halten. "Aber bei der Termingestaltung habe ich die Freiheit, die Termine selbst zu gestalten."

Schon schwieriger wird es da für Oberbürgermeister Rupert Kubon. Bei 85 000 Einwohnern gebe es ebenso viele Interessen. "Die Politik so zu gestalten, dass sich hier möglichst viele wiederfinden", begrenze die berufliche Freiheit schon. Gastgeber Dekan Wolfgang Rüter-Ebel sieht die aktuelle weltpolitische Situation als Grund dafür, sich den Grundlagen für ein Leben in Freiheit wieder bewusst zu werden."

Zwischen den Redebeiträgen wurde das Publikum von Clown Enrico, mit schwäbischer Comedy von Black Sheep und mit dem Quartett Die mit der Leiter hervorragend unterhalten. Als Poetry Slammer lieferte zudem Pfarrer Udo Stober einen Wortbeitrag. Musikalisch sorgten Stormy Friday, der Chor Cross Notes und das Futa-Ensemble für Unterhaltung.

Der evangelische Kirchenbezirk Villingen umfasst 22 Gemeinden zwischen Triberg und Bräunlingen mit insgesamt rund 44000 Kirchengemeindemitgliedern. 26 Pfarrer und fünf Diakone sowie eine Vielzahl ehrenamtlicher Mitarbeiter sind für die Seelsorge zuständig.

