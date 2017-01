Schwarzwald-Baar Qualitätssiegel für Wandererlebnisse

Zuwachs für Tourismusprojekt: Neu ausgeschilderte Routen in Blumberg und Königsfeld als Qualitätswege ausgezeichnet.

Das regionale Tourismusprojekt Wanderparadies Schwarzwald und Alb ist offiziell um zwei Attraktionen reicher: Der Deutsche Wanderverband hat die Wanderrouten Unteres Glasbachtal in Königsfeld und Krottenbachtal in Blumberg als Qualitätswege ausgezeichnet. Bei der Urlaubsmesse Caravan, Motor und Tourismus (CMT) in Stuttgart wurden die Urkunden als Krönung für umfangreiche Vorarbeiten überreicht. Das teilte das Landratsamt mit.

Damit seien von den insgesamt 19 fertiggestellten Wanderrundtouren im Schwarzwald-Baar-Kreis mit einer Maximallänge von 20 Kilometern sechs als Premiumwanderwege und Schwarzwald-Genießerpfade sowie vier als Qualitätswanderwege zertifiziert, so die Kreisverwaltung. Drei weitere Touren befänden sich im Zertifizierungsverfahren zum Qualitätsweg. "Aufgrund der hohen Anforderungen an zertifizierte Wanderwege, bei denen beispielsweise regelmäßige Landschaftswechsel, möglichst viele naturnahe Pfade und eine eindeutige, nutzerfreundliche Beschilderung gefordert werden, wird ein großer Erlebniswert garantiert", so das Landratsamt. Sportlich ambitionierte Wanderer kämen beim Qualitätsweg Krottenbachtal mit seinen kräftigen Anstiegen, schmalen Pfaden und herausfordernden Abstiegen "voll auf ihre Kosten". Ganz anders der Qualitätsweg Unteres Glasbachtal: Er führe auf idyllischen Pfaden durch naturbelassene Wälder, über wild-romantische Pfade und aussichtsreiches offenes Gelände.

Kernstück des Wanderparadieses als Projekt der Landkreise Rottweil und Schwarzwald-Baar sind 35 Wanderrundtouren. Die Wanderwege wurden mit den Städten und Gemeinden sowie Schwarzwaldverein und Schwäbischem Albverein geplant und angelegt. Die Touren werden in kostenlosen Broschüren vorgestellt. Band eins mit 18 Touren liegt bei allen Tourist-Informationen im Wanderparadies aus. Der neue zweite Band wird bis Anfang Februar an die Tourist-Informationen verteilt.

Infos und Broschüren unter: www.rad-und-wanderparadies.de