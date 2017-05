Schwarzwald-Baar-Kreis Quadfahrer möchten ihre Freude am Hobby mit Kindern teilen

Quadfahrer möchten ihre Freude am Hobby mit Kindern teilen

Regionalgruppe Schwarzwald-Baar/Hegau der Interessengemeinschaft Quadkinder bittet Ausfahrten für behinderte und benachteiligte Kinder an

Schwarzwald-Baar-Kreis – Sie möchten ihre Freude am Quadfahren teilen: Vor Kurzem hat sich die Regionalgruppe Schwarzwald-Baar/Hegau der Interessengemeinschaft Quadkinder gegründet.

Die regionale Gruppe, bislang 14 Fahrer stark, möchte kranken und benachteiligten Kindern und auch anderen Menschen mit Handicap einen Moment der Freude schenken. Dabei ist es für sie zweitrangig, ob die Benachteiligung gesundheitlicher Art, finanziell bedingt oder durch irgendeine Weise der Ausgrenzung erfolgt. Bundesweit gehören der im November 2015 gegründeten Initiative mittlerweile weit über 1000 Fahrer an. Nach Angabe des Projektes wurden bereits für mehrere tausend Menschen bei über 100 kleineren und größeren Veranstaltungen Fahrten angeboten. In der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg sollen nun weitere folgen.

Aus dem Landkreis sind die begeisterten Quadfahrer Andreas Hofelich und Jens Kölz in der Gruppe aktiv. Beide teilen ihre Begeisterung für die vierrädrigen Fahrzeuge, die an eine Mischung aus Auto und Motorrad erinnern. Sie wissen, dass es "nicht selbstverständlich ist, auf der Sonnenseite des Lebens zu stehen" und engagieren sich deshalb auch in anderen Organisationen seit vielen Jahren sozial. "Bei den Quadkindern können wir den eigenen Spaß mit der guten Tat verbinden und Kinder glücklich machen", beschreiben sie ihre Motivation.

Wichtig ist für die Fahrer, dass die Kosten der Fahrten komplett durch die Interessengemeinschaft getragen werden. Für die kleinen Passagiere entstehen damit keinerlei Auslagen. Für Fahrten stehen die Quads aber auch so genannte Trikes zur Verfügung. Sie haben im Gegensatz zu den Quads Sitzschalen für die Passagiere. Helme oder auch Nierengurte und Regenkleidung stellen die Fahrer der Quadkinder ihren Passagieren. Allerdings haben sie Kinderhelme und Nierengurte bislang nur in kleiner Zahl und freuen sich deshalb über entsprechende Spenden.

Menschen, die sich mit der Regionalgruppe der Quadkinder in Verbindung setzen möchten, sei es, weil sie eine Fahrt vermitteln möchten, oder weil sie die Quadkinder durch Spenden oder eigenes Engagement unterstützen möchten, können sich melden. Die Gruppe ist per Email unter quadkinder-sbh@gmx.de zu erreichen.