Schwarzwald-Baar Polizeihochschule steht vor starkem Wachstumsschub

Das Land will die Studentenzahl deutlich erhöhen: Ein Ausbau der Kapazitäten wird unumgänglich.

Hunderte Studienabsolventen, ihre Angehörigen sowie weitere Gäste füllten am Donnerstag die Sporthalle der Hochschule für Polizei in VS-Schwenningen, ohne dass der Platz richtig knapp geworden wäre. Die Abschlussfeier des 37. Studienjahrgangs dürfte aber fast die letzte ihrer Art gewesen sein, bei der es räumlich so kommod zuging. Denn die Polizeihochschule steht jetzt vor einem kräftigen Wachstumsschub: "Bis 2020 wird die Zahl der Studierenden am Campus von jetzt noch zirka 850 stufenweise auf 1300 Studierende hochgeschraubt", kündigte Prorektor Friedrich Vögt in seiner Ansprache an.

Der Grund: Die aktuelle Einstellungsoffensive des Landes für die Polizei soll unter anderem auch dazu führen, dass die Hochschule künftig deutlich mehr Studenten ausbildet. Während am Donnerstag 407 Absolventen verabschiedet wurden, sollen im Herbst 2017 bereits 560 Studienanfänger aufgenommen werden, sagte Hochschulsprecher Günter Hones am Rande der Abschlussfeier. Und auch die Folgejahrgänge sollen um einiges größer sein als in den vergangenen Jahren. Die höhere Auslastung der Hochschule soll nach heutiger Planung zumindest bis 2025 anhalten.

In der Praxis stellt das die Hochschule aber vor einige Herausforderungen: "Jedem ist klar, dass dafür die Hochschule am Standort Villingen-Schwenningen erheblich ausgeweitet werden muss", so Prorektor Vögt. "Das betrifft das Lehr- und Verwaltungspersonal, die Hörsäle, Büros, Mensa, Parkplätze, Unterkünfte für Studierende, die Kita und vieles, vieles mehr." Ohne zusätzliche Maßnahmen wie etwa die Ausweitung der täglichen Vorlesungszeiten und räumliche Erweiterungen wird es also nicht gehen. Es braucht zusätzliche Hörsaalkapazitäten – eventuell in Form von Neubauten, aber auch in Kooperation mit den anderen Hochschulen in VS-Schwenningen.

Dass es auch schon jetzt einigen Verbesserungsbedarf am Hochschulcampus gibt, machte das Sprecher-Trio des Allgemeinen Studentenausschusses deutlich. Besonders drängen offenbar die viel zu knappen Unterkunftskapazitäten. Kritik gab es auch an der "vorsintflutlichen Ausstattung"

Als Gastredner wurde der Innenminister vom Inspekteur der Landespolizei, Detlef Werner, vertreten. Auch er ging auf den geplanten Ausbau der Polizei ein. Derzeit durchschreite sie personaltechnisch "ein Tal der Tränen". So gebe es in den Jahren 2017 und 2018 mehr Pensionierungen als Neuzugänge. Erst 2020 werde sich dieser Trend spürbar umdrehen: Dann greife die aktuelle Einstellungsoffensive, weil dann deutlich mehr neu ausgebildete Beamte in den aktiven Dienst träten. Ab 2017 und bis 2021 sollen jährlich 1400 Neueinstellungen erfolgen. Damit gehe die Polizei im Ausbildungsbereich "deutlich an ihre Schmerzgrenze".

Zugleich sehe sich die Polizei neuen Herausforderungen gegenüber. Der Polizeiinspekteur verwies auf die deutlich gestiegene Zahl von Asylbewerbern und Flüchtlingen, was wiederum eine erhöhte Einsatzbelastung ausgelöst habe. Mehr als 42 000 Straftaten seien diesem Personenkreis im Land in 2016 zuzurechnen gewesen – und dabei seien jene Delikte, die typischerweise nur von Asylbewerbern und Flüchtlingen begangen werden könnten, schon herausgerechnet worden. "Vieles ist sicher damit erklärbar, dass es sich dabei um einen hohen Zugang von jungen Männern handelt", so Werner. Aber der Personenkreis sei klar "im Kriminalitätsgeschehen angekommen". Zudem sei die Polizei stark mit dem Feld des Terrorismus beschäftigt. Die Zahl der islamistischen Gefährder bewege sich im Land "im mittleren zweistelligen Bereich." Fast 200 neue Stellen seien daher im Staatsschutz geschaffen worden.

Insgesamt, so Werner, sei Baden-Württemberg aber mit Blick auf Zahl der Straftaten im Vergleich zur Einwohnerzahl das sicherste Bundesland. Dahinter stecke auch "eine tolle Leistung der Polizei, gerade wenn man bedenkt, mit welch dünner Personaldecke sie erreicht wurde."

Expertenbewertung

Das Expertengremium, das gerade die Polizeireform bewertet hat, empfiehlt mit Blick auf die Hochschule für Polizei, die jetzige Struktur beizubehalten und mit ausreichenden Raumkapazitäten zu stärken. Die Hochschule wurde 2014 durch die Reform aufgewertet, indem unter ihrem Dach die gesamte Ausbildung, Fortbildung und Studium sowie Personalgewinnung organisatorisch unter einem Dach vereint wurden. Neben VS-Schwenningen gehören Standorte in Biberach, Bruchsal, Lahr und Böblingen dazu. (jdr)