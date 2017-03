Schwarzwald-Baar/Tuttlingen Polizei zerschlägt internationalen Drogenhändlerring in der Region

Dem Polizeipräsidium Tuttlingen und der Staatsanwaltschaft Konstanz gelingt ein Schlag gegen den Drogenhandel. Sieben Personen werden festgenommen und Kokain im siebenstelligen Straßenwert sichergestellt.

Bei der Bekämpfung des internationalen Drogenhandels ist dem Polizeipräsidium Tuttlingen und der Staatsanwaltschaft Konstanz ein bedeutender Erfolg gelungen. Wie es nun in einer gemeinsamen Presseerklärung heißt, sei es den Behörden nach monatelanger Ermittlung Ende 2016 gelungen, einen europaweit agierenden Drogenhändlerring zu zerschlagen.

Insgesamt seien sieben Personen im Alter zwischen 21 und 72 Jahren festgenommen und über zwölf Kilogramm Kokain mit einem Schwarzmarktwert von rund 500 000 Euro beschlagnahmt worden, so die Pressemitteilung. Die Inhaftierten stehen in dringendem Tatverdacht, über eine längere Zeit, etwa seit Anfang 2016, Drogen nach Köln, in den süddeutschen Raum und über Nordrhein-Westfahlen in das südeuropäische Ausland geschmuggelt zu haben.

Seit Anfang 2016 ermittelten die Beamten des Präsidiums demnach in Zusammenarbeit mit Kollegen aus Köln, Mönchengladbach und Holland gegen die Drogenschmuggler, heißt es in der Presseerklärung. Anfang Dezember habe man dann zwei Personen im Alter von 27 und 72 Jahren auf der Fahrt nach Süddeutschland in Nordrhein-Westfalen festnehmen und mehr als drei Kilogramm Kokain und rund 4000 Euro sicherstellen können. Das Rauschgift sei professionell im Auto der Verdächtigen versteckt gewesen.

Kurz darauf sei es in Kooperation mit der Kölner, der Mönchengladbacher und der holländischen Polizei und einer Spezialeinheit des Polizeipräsidiums Einsatz gelungen, fünf weitere Bandenmitglieder im Alter von 21, 24, 28, 38 und 41 Jahren festzunehmen. Bei Durchsuchungen der Wohnungen der Tatverdächtigen in Tuttlingen, Köln, Mönchengladbach und Rotterdam seien weitere neun Kilogramm Rauschgift und mehrere tausend Euro sichergestellt worden.

Aufgrund der Ermittlungen sei davon auszugehen, dass die Bande über Monate hinweg Drogen nach Süddeutschland und das angrenzende Ausland geschmuggelt habe. Das Kokain sei an Händler geliefert worden, die es wiederum an „Kleindealer im hiesigen Raum“, so Andreas Mathy, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Konstanz, in Bad Dürrheim und Donaueschingen weitergegeben haben sollen. „Im Straßenverkauf an Endabnehmer und Konsumenten hätte alleine das sichergestellte Kokain einen siebenstelligen Betrag eingebracht“, so die Erklärung von Polizei und Staatsanwaltschaft.

Die sieben Verdächtigen müssen sich nun wegen bandenmäßigen Handelns und der illegalen Einfuhr von Drogen verantworten. Gegen sie wurde Haftbefehl vom Amtsgereicht Konstanz erlassen. Fünf der mutmaßlichen Bandenmitglieder sitzen momentan in Untersuchungshaft, zwei der Tatverdächtigen in Auslieferungshaft in Holland.