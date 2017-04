Schwarzwald-Baar Polizei fasst fünf mutmaßliche Einbrecher

Ermittler halten fünf junge Männer im Alter von 18 und 19 Jahren verantwortlich für eine ganze Reihe von Straftaten

Fünf mutmaßliche Straftäter im Alter zwischen 18 und 19 Jahren sind der Polizei in der Nacht zum Gründonnerstag ins Netz gegangen. Wie die Ermittler am Dienstag mitteilen, sei das Quintett am frühen Donnerstagmorgen, kurz vor 2 Uhr, in der Breslauer Straße in VS-Villingen gewaltsam in ein Tankstellengebäude eingedrungen und habe hierbei an dem Gebäude Sachschaden von etwa 1500 Euro angerichtet. "Die Einbrecher hatten zunächst ein kleines Fenster an der Rückseite des Gebäudes eingeschlagen. Nachdem aber ein Einsteigen dort nicht möglich war, warfen sie mit einem größeren Stein die gläserne Eingangstüre ein", so die Polizei. Eine Anwohnerin habe die Einbruchsgeräusche gehört und alarmierte daraufhin die Polizei.

"Als mehrere Polizeifahrzeuge am Tatort eintrafen, flohen die Einbrecher zu Fuß sowie mit einem Toyota. Dennoch konnten alle fünf aus den Landkreisen Rottweil und Schwarzwald-Baar-Kreis stammenden Tatverdächtigen im Verlauf der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen vorläufig festgenommen werden. Dies war auch deshalb gelungen, weil Polizeihunde die Fährte der flüchtigen Einbrecher aufnehmen konnten. So wurden drei der Tatverdächtigen noch in Tatortnähe dingfest gemacht", berichtet die Polizei.

"Kurz darauf konnte das benutzte Fluchtfahrzeug, mit dem zwei Tatverdächtige fliehen wollten, gestoppt werden. Das entwendete Diebesgut wurde vollständig sichergestellt. Die Heranwachsenden hatten Zigaretten und Alkoholika im Wert von etwa 700 Euro entwendet. Bei der Durchsuchung eines der Tatverdächtigen konnten die Beamten zudem eine geringe Menge Marihuana auffinden", heißt es weiter im Polizeibericht.

Die Polizei hat nach den bisheringen Ermittlungen und Durchsuchungen Anhaltspunkte dafür, dass die Tatverdächtigen weitere Straftaten begangen haben dürften. Neben Drogendelikten kommen die vorläufig Festgenommenen demnach auch für Einbrüche in ein Sportheim und in ein Ladengeschäft in Deißlingen sowie für solche in zwei Gaststätten und in einen Zigarrenladen in VS-Schwenningen in Betracht. "Auch der Aufbruch eines Münzbehälters des Clean-Parks in der Güterbahnhofstraße in Villingen konnte den Tatverdächtigen zugeordnet werden. Zwei Mitte März gefällte Bäume am Hoptbühl-Gymnasium dürften ebenfalls auf das Konto des Quintetts gehen", so die Polizei. Derzeit laufen Ermittlungen, inwieweit der Diebesgruppe noch weitere Straftaten zuzuordnen sind.