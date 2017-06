Schwarzwald-Baar Politische Einigkeit und Geldsorgen in der Kreis-CDU

Die CDU Schwarzwald-Baar stellt sich klar hinter ihren Vorstand mit Andreas Schwab an der Spitze – aber muss jetzt die größten finanziellen Herausforderungen seit vielen Jahren bewältigen

Trotz mancher Sorgen hat der CDU-Kreisverband Schwarzwald-Baar beim Kreisparteitag in Dauchingen seine Geschlossenheit demonstriert. Das deutlichste Zeichen hierfür ist die völlig unangefochtene Wiederwahl des seit 2013 amtierenden Kreisvorsitzenden Andreas Schwab: Er wurde – wie schon kurz berichtet – in geheimer Abstimmung der Parteibasis mit 97,46 Prozent für weitere zwei Jahre im Amt bestätigt.

Ähnlich reibungslos lief es mit der Bestätigung der Amtsinhaber bei nahezu allen anderen Vorstandsposten, die insgesamt zur regulären Neuwahl standen. Eine Ausnahme bildete insbesondere Mathias Schleicher, einer der bisherigen stellvertretenden Kreisvorsitzenden. Der Dauchinger CDU-Ortsverbandsvorsitzende kandidierte nicht mehr für den Kreisvorstand, dafür wurde mit Christian Stark aus Döggingen ein Nachfolger gefunden.

Zuvor hatte Schwab in seinem Rechenschaftsbericht unter anderem die politische Situation in Deutschland und Europa beleuchtet. Er hob mit Blick auf Großbritanniens Probleme nach der Entscheidung für den Brexit vor einem Jahr die Bedeutung der Europäischen Union für den Erhalt von Wohlstand und politischer Stabilität hervor. Diesen beiden Zielen sei die CDU auch verpflichtet gewesen, als sie im Land eine Koalition mit den Grünen eingegangen sei – „keine Liebesheirat, sondern ein Zweckbündnis“, betonte Schwab.

Allerdings steht die Kreis-CDU laut Schatzmeister Klaus Huber jetzt vor der größten finanziellen Herausforderung seit vielen Jahren. Zwar hat die Kreis-CDU das vergangene Jahr finanziell mit einem kleinen Plus abgeschlossen und obendrein rund 207 000 Euro auf der hohen Kante – unter anderem für die Kosten des diesjährigen Bundestagswahlkampfes. Aber künftig muss sich der Kreisverband an den laufenden Kosten für seine Geschäftsstelle in VS-Villingen, die bisher vom CDU-Bezirksverband voll getragen wurden, in Höhe von rund 10 000 Euro im Jahr beteiligen.

Zudem will die Landes-CDU künftig höhere Beiträge von den Kreisverbänden einziehen, was für die Kreis-CDU 5000 bis 10 000 Euro ausmachen könnte. Da der Kreisverband wiederum zum großen Teil von den Orts- und Stadtverbänden finanziert wird, soll nun mit diesen besprochen werden, wie diese Herausforderung zu stemmen wäre. Im Raume stehen unter anderem höhere Geldüberweisungen an den Kreisverband.

Verschärft wird die Finanzklemme durch den Rückgang der Zahl der Parteimitglieder. Gab es vor 20 Jahren noch mehr als 2300 Christdemokraten im Schwarzwald-Baar-Kreis, ist der Kreisverband jetzt bei 1551 Mitgliedern gelandet. Damit fehlen auch immer mehr Mitgliedsbeitragszahler.