Schwarzwald-Baar Plädoyer für zügigen Straßenbau

Regionalverband und Industrie- und Handelskammer legen aktualisiertes Verkehrsgutachten vor

Schwarzwald-Baar – "Der Ausbau der Bundesstraßen in der Region Schwarzwald-Baar-Heuberg lohnt sich", schreiben die Industrie- und Handelskammer (IHK) und der Regionalverband Schwarzwald-Baar in einer Mitteilung zu ihrem Verkehrsgutachten, das jetzt in der dritten und aktualisierten Version vorliegt. Demnach erzeuge jeder in die Straßeninfrastruktur investierte Euro einen durchschnittlichen Nutzen in Höhe von 5,70 Euro.

Es seien alle Ausbauvorhaben in der Region untersucht worden, die im neuen Bundesverkehrswegeplan 2030 berücksichtigt wurden und die offiziell im vordringlichen Bedarf gelistet seien. Dabei seien die Vorhaben unter gesamtwirtschaftlichen und städtebaulichen Gesichtspunkten bewertet worden, ferner ging es um Kriterien wie Verkehrssicherheit und Umweltbelastungen. "All diese Aspekte wird das Land Baden-Württemberg bei der Festlegung im Herbst 2017 berücksichtigen, welche Ausbauvorhaben zuerst geplant und gebaut werden", so IHK und Regionalverband, die nun auf eine möglichst rasche Umsetzung der Projekte drängen. Gutachter Wolfgang Schulz von der Zeppelin Universität Friedrichshafen komme zu dem Fazit, dass die Einstufung aller Bauprojekte in den Vordringlichen Bedarf mehr als gerechtfertigt sei. Und: Je schneller die Projekte umgesetzt würden, desto höher sei der gesamtwirtschaftliche Nutzen.