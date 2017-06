Schwarzwald-Baar Piep-Eier und Rouladenwickel  Südwest-Messe setzt auf Vielfalt

Vom 10. bis 18. Juni öffnet die größte Verbrauchermesse in der Region, die Südwest-Messe in Villingen-Schwenningen, ihre Pforten. 710 Aussteller präsentieren neun Tage lang auf 60 000 Quadratmetern Ausstellungsfläche mehr als 10 000 Produkte und Dienstleistungen.

Etwa ein Viertel aller Aussteller ist neu auf der Messe dabei. Eröffnet wird die Südwest-Messe am Samstag, 10. Juni um 10 Uhr von Verkehrsminister Winfried Hermann und Oberbürgermeister Rupert Kubon.

Messechefin Stefany Goschmann weist auf die große Vielfalt in den unterschiedlichen Bereichen hin. "Die Südwest Messe bietet Marktgeschehen zum Anfassen, Ausprobieren und Vergleichen. Aber auch eine große Themen- und Informationsvielfalt." Ein Schwerpunkt in diesem Jahr liegt auf dem Bereich Bauen. Künftige Bauherren können sich im großen Hausbaupark individuelle Anregungen für die eigenen vier Wände holen.

Auch das Handwerk stellt seine Angebotspalette wieder auf dem Messegelände vor. Neu in diesem Jahr wird eine Präsentation von Künstler Jochen Scherzingen aus dem Hübschental in Gütenbach sein, der altes Handwerk in Pose gesetzt hat. Gezeigt wird außerdem eine Alternative zum herkömmlichen Grabstein. Das Grabholz – es wird aus Edelhölzern gefertigt – soll den Platz der letzten Ruhestätte auf eine neue Art zieren.

Neben den Anbietern von zahlreichen nützlichen und manchmal auch kuriosen Produkten für Haushalt, Sport und Freizeit, beispielsweise ein Kreditkartenmesser, ein Piep-Ei oder Rouladenwickel aus Silikon, gibt es auch Informationen. Der Zweckverband Breitbandversorgung informiert über den Ausbau des schnellen Internets in den Kreisgemeinden. Polizei und Fachfirmen klären über einen wirksamen Einbruchschutz auf.

Das Thema Gesundheit ist ein weiterer Schwerpunkt auf der Messe. Mediziner des Schwarzwald-Baar-Klinikums erläutern unter anderem, mit welchen modernen Operationsmethoden heute operiert wird. Das Forum Zahngesundheit wartet mit einer begehbaren Mundhöhle auf. Verschiedene Selbsthilfegruppen stellen sich vor.

Auch das Unterhaltungsprogramm kommt auf der Südwest-Messe nicht zu kurz. Täglich ist im Festzelt ein abwechslungsreiches Programm geboten. Alle Veranstaltungen sind bereits im Eintrittspreis enthalten. Am Montag, 12. Juni, gibt es um 10 Uhr einen Froh-und-heiter-Vormittag mit Schlagerstar Bata Illic und der Gruppe Die Schäfer. Am Mittwoch, 14 Juni, werden ab 13 Uhr die Ladiner und die Geschwister Hofmann im Festzelt auftreten.

Die Südwest-Messe in VS-Schwenningen ist für die Besucher vom 10. bis 18. Juni täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet.