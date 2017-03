Schwarzwald-Baar Pflegeausbildung erstmals auch in Teilzeit möglich

Ausbildungsakademie des Schwarzwald-Baar Klinikums bietet neuen Ausbildungsweg an

Schwarzwald-Baar – Das Schwarzwald-Baar Klinikum bietet erstmals eine Pflegeausbildung auch in Teilzeit an. Los geht es ab 1. November 2017. Dabei wird die Ausbildungszeit der angehenden Gesundheits- und Krankenpfleger beziehungsweise Kinderkrankenpfleger von sonst drei Jahren auf insgesamt vier Jahre gestreckt, heißt es in einer Mitteilung. „Interessant könnte dieses Angebot beispielsweise für Menschen sein, die familiäre Verpflichtungen haben, aber trotzdem eine Ausbildung machen möchten“, wird Jochen Behret, Leiter der Pflegeschule des Klinikums, zitiert. Die Auszubildenden könnten aber auch parallel zur Ausbildung weitere Bildungsangebote nutzen oder einer Nebentätigkeit nachgehen, werden weitere Beispiele genannt.

Ausführliche Informationen bietet die Pflegeschule in der Akademie für Gesundheits- und Sozialberufe am Schwarzwald-Baar Klinikum im Rahmen eines Infoabends am 5. April um 18 Uhr am Klinikumstandort Villingen-Schwenningen an. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.