Schwarzwald-Baar Osterangebote in Museen

Besondere Programme für die ganze Familie bieten Unterhaltung und Einblicke in frühere Zeiten

Schwarzwald-Baar – Viele regionale Museen haben über die Osterfeiertage geöffnet – und einige haben für den Anlass spezielle Angebote erstellt.

Freilichtmuseum Vogtsbauernhof in Gutach: Vorführungen alter Handwerkskunst gibt es am Ostersonntag und -montag in der Zeit von 11 bis 17 Uhr zu sehen. „Der Drechsler zeigt, wie aus einem Stück Holz Ostereier entstehen. Im Foyer des Eingangsgebäudes können die Besucher bei der Produktion sorbischer Ostereier zusehen“, teilt das Museum mit. Auch ein Schindelmacher ist dabei. Wer mag, kann mit einem Gespann Schwarzwälder Füchse eine Kutschfahrt über das Museumsgelände unternehmen. Am Ostermontag ist der Korbflechter zu Gast und am Ostersonntag und Ostermontag sind zudem von 13 Uhr bis 15.30 Uhr Trachtenträgerinnen in Bollenhuttracht unterwegs.

Zudem geht es um Osterbräuche sowie um Glaubensfragen. So ist die Führung „Über den Volksglauben im Schwarzwald“ am Ostermontag um 11 Uhr wieder im Angebot. „Die Teilnehmer dürfen sich auf Spannendes und Wissenswertes zu Glaube und Aberglaube der damaligen Landbevölkerung freuen“, so das Museum. Zu einem besonderen Osterspaziergang bitten Thomas Hafen, wissenschaftlicher Museumsleiter, und Merican Durmus, Dialogbeauftragte für interreligiöse und interkulturelle Zusammenarbeit aus Zell am Harmersbach, am 16. April um 14 Uhr. Beim Rundgang sind die Besucher zum Gespräch unter Hofkreuzen und Herrgottswinkeln eingeladen.

Beim „Markt der Symbole“ gibt es an beiden Feiertagen drei Stationen zu den österlichen Symbolen Ei, Hase und Lamm. Neben Informationen zur Bedeutung der Symbole können die Besucher an Aktionen teilnehmen und sich Vorführungen zum Thema anschauen. Die kleinen Museumsgäste können Ostereier aus Holz bunt bemalen oder ein kleines Kressebeet für die Fensterbank zu Hause anlegen.

In den Tagen danach läuft das Osterferienprogramm des Museums weiter – bis 23. April täglich von 11 bis 16 Uhr. Dazu gehören Mitmachangebote wie Kreisel bauen, Ostereier bemalen oder sich in Hinterglasmalerei versuchen. „Ein besonderes Erlebnis bietet während der gesamten Ferienzeit die Kükenstation in der Menne-Tenne im Falkenhof. Groß und Klein können sich hier über den Weg des Kükens vom Ei zum Huhn informieren“, so das Museum.

Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck Hier liegt der Schwerpunkt auf dem Ostermontag. Los geht es mit dem Programm um 12 Uhr. „Auf der Wiese vor der Museumsgaststätte Ochsen findet das traditionelle Eierlaufen statt. Dieses Spiel geht auf das Egesheimer Eierschupfen zurück. Dabei treten zwei Spieler beim Eiersammeln gegeneinander an. Zu gewinnen gibt es natürlich ein Ei! Beim Eierwerfen werden vorsorglich Holzeier verwendet. Man weiß ja nie, ob der Schütze immer ins Körble trifft.“ Im Schafstall kann man Hasen mit ihrem Nachwuchs sehen und sogar streicheln. Küken kann man beim Schlüpfen zuschauen und etwas über ihre Aufzucht lernen. Das Färben der Brisilleneier, ein Osterbrauch aus Trossingen, wird gezeigt. Zum Essen gibt es unter anderem frisch gebackene Osterlämmer aus dem Backhäusle.

Franziskanermuseum in VS-Villingen: Hier gibt es am Ostermontag eine Ostereiersuche für Familien. Beginn ist um 15 Uhr an der Museumskasse. Die Ostereiersuche im Innenhof ist Teil einer kurzweiligen Führung durch die Dauerausstellung mit Informationen zu den Hintergründen des Osterfestes. Dabei dürfen sich die Kinder einen eigenen Osterhasen-Eierbecher basteln. Das Angebot ist für Gäste ab 5 Jahren geeignet. Teilnahmegebühr: Kinder 3 Euro, Erwachsene 5 Euro.

An Ostersonntag und Ostermontag haben das Franziskanermuseum, das Alte Rathaus und das Heimat- und Uhrenmuseum jeweils von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt in die Dauerausstellungen ist frei.