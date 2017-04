Schwarzwald-Baar Ortsumfahrung Behla soll Ende 2018 fertig sein

Bauarbeiten an neuen Trassenführung der Bundesstraße B27 um den Hüfinger Ortsteil herum laufen wieder auf vollen Touren – und auch der vierspurige Ausbau zwischen Donaueschingen und Hüfingen nimmt laut Regierungspräsidium Fahrt auf

Schwarzwald-Baar – Die Arbeiten an den großen Straßenbauprojekten auf der Baar laufen nach der Winterpause jetzt mit voller Kraft weiter. Knapp zwei Jahre soll es noch dauern, bis die Bundesstraße B 27 nicht mehr mitten durch Behla führt, sondern endlich am Dorf vorbei. "Ende 2018 ist die Verkehrsfreigabe geplant", teilte das Regierungspräsidium Freiburg mit Blick auf die Bauarbeiten mit. Entsprechend habe Bauleiter Michael Kunz am Donnerstagabend auch den Gemeinderat Hüfingen informiert. Zudem gehe es mit dem vierspurigen Ausbau der B 27 zwischen Hüfingen und Donaueschingen weiter voran.

Ortsumfahrung Behla: Zu Stand und Ausblick des Projektes Ortsumfahrung teilt die Behörde mit: "Die Brücke über den Postweg nimmt bereits langsam Gestalt an, die Fundamente wurden nach der Winterpause bereits fertiggestellt. Die Widerlagerwände sind bewehrt und größtenteils eingeschalt. Auch die Betonarbeiten haben bereits begonnen." Zudem liefen weitere Arbeiten im Umfeld der Brücke. "Auch dank des kurzen Winters und der zügigen Arbeit der Baufirmen stehen der geplanten Fertigstellung bis Ende Oktober nichts entgegen", heißt es zum Teilprojekt Brücke.

Auch am weiter fortgeschrittenen Brückenprojekt an der Kreisstraße K 5741 zwischen Behla und Hausen vor Wald geht es weiter: Jetzt folgen noch Restarbeiten bis zur geplanten Umlegung des Verkehrs auf die Brücke im Juni 2017. "Voraussichtlich im Spätsommer 2017 beginnen dann die Erd- und Straßenbauarbeiten für die verbleibende Trasse der neuen Ortsumfahrung und die Arbeiten an der Brücke am Weidenbachweg", informiert das Regierungspräsidium weiter.

2018 soll parallel zur Trasse eine Lärmschutzwand gebaut werden. Nach der geplanten Verkehrsfreigabe Ende 2018 werden verbleibende Arbeiten am Wirtschaftswegenetz und die Ausgleichsmaßnahmen bis Mitte 2019 andauern.