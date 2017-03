Villingen-Schwenningen Originelles Konzept zum Stadtjubiläum großartig umgesetzt

Das historisch ausgerichtete Festkonzert "Zeitbrücken" im Villinger Franziskaner übertrifft selbst hochgesteckte Erwartungen. 500 Besucher sind hellauf begeistert.

Prächtig gelungen ist der fiktive Bau von "Zeitbrücken", die "von der Herkunft zur Zukunft" reichen sollten. Beim Festkonzert im Franziskaner zur 1200-Jahr-Feier der Orte Schwenningen, Tannheim und Villingen hat sich alles zu einem großartigen historisierenden Panorama gefügt. 500 Besucher der ideenreichen und aufwändigen Produktion des städtischen Kulturamts waren nicht nur vom Konzept der Veranstaltung mehr als angetan, sondern auch von der Qualität des künstlerisch Gebotenen begeistert.

Fünf Hauptakteure leisteten hierzu ihren Beitrag. Zunächst die Berliner Capella de la Torre mit ihrer ungemein lebendigen Musik auf speziellen historischen Instrumenten. Dann die fünf Sängerinnen des Tiburtina Ensembles aus Prag mit ihrem makellos klar fließenden Gesang. Der aus Serbien stammende Akkordeonist Lelo Nika, dessen Virtuosität einen stellenweise fast sprachlos machen konnte. Der österreichsche bühnen- und filmerfahrene Schauspieler Helmut Berger, der klug zusammengestellten Texten zu historischen Gegebenheiten in den drei Orten eine oftmals erheiternde Anschaulichkeit verlieh. Und schließlich zwei Bläserklassen der Gymnasien am Deutenberg und am Hoptbühl, die sich als heranwachsenden Pfeiler für den Bogen in Richtung Zukunft der Stadt verstehen durften.

Lässt man den frischen Auftritt der Jugendlichen einmal außer Acht, die erst bei den letzten Programmpunkten mitwirkten, so war durchweg Musik von absolut herausragender Qualität zu hören. Katharina Bäuml und sieben weitere Mitglieder ihrer Capella de la Torre vermittelten mitreißend, was für eine emotionale Kraft Alte Musik entfalten kann und wie viele reizvolle Klangfarben entstehen können, wenn zum Beispiel ihre Schalmei mit Altpommer, Posaunen alter Mensur, Bassdulzian, Theorbe und Landsknechtstrommel zusammenklingt – im vollkommen gleichen Puls, mit unverstellter Freude am kontrollierten Schnörkel und mit blitzsauberer Intonation.

Was den hohen Anspruch an eine angemessene gesangliche Ausgestaltung der Zeit des Mittelalters angeht, bot das Tiburtina Ensemble lupenreine Vokalkunst: von der einstimmigen Gregorianik der lateinischen Liturgie bis zur mittelhochdeutsch getexteten Weise des Minnesängers Walther von Klingen.

Lelo Nika, einer der weltweit führenden Akkordeonisten, der mit der Musik der Roma und dem Jazz bestens vertraut ist, sorgte für eine grandiose Überraschung. Wie er etwa einen Passamezzo, einen Schreittanz der Renaissance, unaufhaltsam mit technisch und gestalterisch überragender Virtuosität in die Klangwelt der Gegenwart hineinimprovisierte, war sensationell.

Anita Auer von den Städtischen Museen VS, die Musikerin Katharina Bäuml und Kulturamtsleiter Andreas Dobmeier hatten im Team für die Texte zur Geschichte der drei Jubiläumsorte gesorgt, die nun Helmut Berger zwischen der Musik in gut einem Dutzend Episoden vortrug. Vom Kanzleilatein des Jahres 847 bis zu den Ausdrucksformen des gegenseitigen Hänselns blieb kaum eine Facette unberücksichtigt, und Berger traf souverän, in feinen Abstufungen, mit grundständigem Ernst wie mit stetem Augenzwinkern den wunderbar treffenden Ton. Der Beifall zeugte von bester Stimmung.