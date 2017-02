Schwarzwald-Baar Öffnungszeiten und Dienstleistungen am Zollamt Bargen bleiben erhalten

Öffnungszeiten und Dienstleistungen am Zollamt Bargen bleiben erhalten

Schweiz zerstreut laut IHK Befürchtungen der regionalen Wirtschaft: Drohende Einschränkungen bei Zollabfertigung auf Schweizer Seite werden nicht umgesetzt

Schwarzwald-Baar – Die Schweizer Zollstelle Bargen bleibt erhalten und die bisherigen Abfertigungszeiten und Abfertigungskompetenzen bleiben unverändert bestehen. Das meldet die Industrie- und Handelskammer (IHK) Schwarzwald-Baar-Heuberg unter Berufung auf die Eidgenössische Zollverwaltung. Bislang hatte es sowohl auf Schweizer wie auch auf deutscher Seite Sorgen um den Fortbestand des Zollamts am Grenzübergang zwischen Blumberg-Neuhaus und Bargen im Kanton Schaffhausen gegeben. Grund ist ein Sparprogramm der Schweiz, dass auch Zollverwaltung betrifft. Das hatte bis zuletzt für Befürchtungen bei Unternehmen und Politik geführt, dass am Zollamt Bargen die Kontrollquoten reduziert, die Öffnungszeiten verkürzt oder Dienstleistungen abgebaut werden könnten. Das hätte für die regionale Wirtschaft neue Hindernisse und Umwege zur Folge haben können.

Steffen P. Würth, IHK-Vizepräsident und Geschäftsführer der Straub Verpackungen GmbH in Bräunlingen, wird von der IHK dazu folgendermaßen zitiert: „Diese Klarstellung der Eidgenössischen Zollverwaltung hat bisher noch gefehlt auf dem langen Weg hin zum vollständigen Erhalt des Zollamtes in Bargen. Ich freue mich sehr, dass die exportierenden Unternehmen, Speditionen und Zolldienstleister beiderseits der Grenze nun Planungssicherheit haben und auch in Zukunft wie gewohnt über Bargen verzollen können. Dass dieses Ziel innerhalb eines Jahres erreicht wurde, ist dem beeindruckenden grenz-, verbands- und parteiübergreifenden Schulterschluss zu verdanken."

Würth weiter: "Ich danke insbesondere allen politischen Vertretern sämtlicher Ebenen aus der Schweiz und Deutschland für ihren Einsatz und ihr kontinuierliches Werben für einen reibungslosen grenzüberschreitenden Warenverkehr im beiderseitigen wirtschaftlichen Interesse.“

Thomas Albiez, IHK-Hauptgeschäftsführer, zeigt sich laut Mitteilung ebenfalls erfreut: „Die Bestätigung aus Bern über den vollumfänglichen Erhalt der Dienstleistungen am Zollamt Bargen ist zu Beginn des neuen Jahres ein großer Erfolg für unseren exportorientierten Wirtschaftsstandort. Auch ich bedanke mich für die hervorragende Zusammenarbeit mit Politik, Verbänden und der Wirtschaft beiderseits der Grenze. Letztlich hat sich die klare Erkenntnis durchgesetzt, dass unsere schweizerisch-deutsche Grenzregion erheblich von einer reibungslosen Zollabwicklung profitiert. Wir haben nach wie vor großes Verständnis für die erforderlichen Einsparungen und sind optimistisch, dass wir mit der Zollkreisdirektion zu konstruktiven Lösungen über weitere Optimierungen bei der Zollabwicklung kommen.“