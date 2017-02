Schwarzwald-Baar Notrufzentrale wechselt an neue Adresse

Jetzt läuft der technische Umzug der kreisweiten Rettungsleitstelle von der Villinger Innenstadt in den Neubau am Klinikum

Schwarzwald-Baar – Nach mehreren Monaten Verzögerung wegen Problemen mit der neuen Technik hat in der Nacht auf den Dienstag der Umzug der Integrierten Rettungsleitstelle in ihren Neubau beim Schwarzwald-Baar Klinikum in Villingen-Schwenningen begonnen.

Nach und nach verlagert die kreisweite Notrufzentrale von Rotem Kreuz (DRK) und Landratsamt nun im Laufe des Dienstags ihre Funktionen vom bisherigen Standort in der Villinger Josefsgasse an die neue Adresse. Dabei fahren freilich keine Umzugslaster hin und her: Die neue Ausrüstung ist längst an Ort und Stelle im Neubau. Beim jetzigen Umzug geht es um die schrittweise Verlagerung der Aufgaben und Tätigkeiten. Bis gegen 18 Uhr sollte das Ganze dann abgeschlossen sein, sagte der Geschäftsführer des DRK-Kreisverbands Villingen-Schwenningen, Winfried Baumann, auf Anfrage.

Die besondere Herausforderung dabei ist, dass draußen niemand etwas von dem Umzug hinter den Kulissen bemerkt. Die Leitstellenarbeit darf unter der Verlagerung nicht leiden, sondern muss die ganze Zeit über reibungslos weiterlaufen. Schließlich kommen bei der Leitstelle unter anderem alle Notrufe unter der Nummer 112 aus dem ganzen Schwarzwald-Baar-Kreis an. Wenn irgendwo die Feuerwehr gebraucht wird, wenn ein Rettungswagen geholt werden muss oder ein Krankentransport fällig wird – dann muss garantiert sein, dass die Einsätze ohne Zeitverzug veranlasst werden können.

Deshalb, so Baumann, arbeiten zwei Teams zur Sicherheit heute parallel, während die Arbeit am neuen Standort hochgefahren wird – eines in der Josefsgasse, eines in der Klinikstraße, jeweils mit vier Personen. Der Plan: Ab Mitternacht kommen die Anrufe zwar noch in der Josefsgasse an, doch werden die entsprechend benötigten Einsätze dann telefonisch an den neuen Standort weitergegeben, von dort aus veranlasst, koordiniert und weiter bearbeitet.

Und wann wird der Hebel für die Notrufnummer 112 dann richtig umgelegt – sodass alle Notrufe dann direkt in der Klinikstraße landen? „Ab 9 Uhr morgens“, so Baumann, werde die Telekom die Anrufe umsteuern. Das gehe „in Sekundenbruchteilen“. Spätestens ab dann müssen auch die Kontakte zu Polizei, Behörden, Hilfsorganisationen wie Bergwacht und zum Hausnotruf-Netz einwandfrei funktionieren. Die alte Leitstelle in der Josefsgasse bleibt zur Sicherheit noch einige Stunden parallel besetzt, um notfalls einspringen zu können, falls es in der Klinikstraße doch noch Probleme geben sollte.